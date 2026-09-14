Real Teatro de Retiro acogerá 40 espectáculos en la temporada 2026/27: García Lorca, Disney o canto a la sostenibilidad

El Real Teatro De Retiro Ha Presentado La Programación De La Nueva Temporada 2026/27 En La Que Acogerá 40 Espectáculos De Ópera, Danza, Teatro Musical, Conciertos Escenificados, Música, Cine Con Música En Vivo O Títeres - REAL TEATRO DE RETIRO

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Teatro de Retiro ha presentado la programación de la nueva temporada 2026/27 en la que acogerá 40 espectáculos de ópera, danza, teatro musical, conciertos escenificados, música, cine con música en vivo o títeres con temas como el "amor" a la naturaleza y la sostenibilidad, la figura del poeta Federico García Lorca o la música de las películas de Disney.

"Nos sentimos muy orgullos de ello (el Real Teatro de Retiro), simboliza el compromiso del Teatro Real con la sociedad civil. En este espacio de 7.700 metros cuadrados, con dos auditorios, se han hecho ya más de 630 funciones y por él han pasado desde su apertura más de 123.000 personas, entre familias, escolares y participantes en talleres, con el notable incremento de un tercio respecto al año 2024", ha detallado el presidente del Real, Gregorio Marañón, durante la presentación este lunes.

Así, se ofrecerán 198 funciones, 47 para centros escolares y 151 para familias y la temporada se inaugurará el próximo 26 de septiembre con el "exitoso" ciclo Miniclásica con 'Descubriendo la voz y la guitarra'. De hecho, la directora del Real Teatro de Retiro, Raquel Rivera, ha detallado que se ha redoblado la oferta.

"Este Real Teatro de Retiro está claro a qué se dedica: a perseguir la felicidad de la infancia, la juventud, las escuelas --que falta nos hace con estos informes de PISA-- y también de todas las personas con capacidades diversas que encuentran en el Real Teatro de Retiro ese lugar para la persecución de la felicidad. No hay felicidad sin viaje y sin fiesta", ha añadido Rivera.

Después, el 3 de octubre, en la sala principal, se escuchará 'Sarao Barroco', interpretado por Andreas Prittwitz y el conjunto Lookingback, que es una propuesta que se estrena en este teatro con la pretensión de unir el mundo de la música antigua con el de la contemporánea y que convertirá el escenario en una fiesta con aires del sur.

La ópera seguirá ocupando un lugar central en la programación y La Federica, compañía musical infantil, interpretará en febrero una versión de 'El barbero de Sevilla', de G. Rossini.

Precisamente, siguiendo con el compromiso que el Real Teatro de Retiro mantiene con el impulso de los jóvenes talentos, este año se han previsto dos producciones propias en torno a la ópera, que se presentarán en diferentes formatos: 'Las bodas de Fígaro' y un ciclo de Micróperas creadas por alumnos de la Cátedra de Composición del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

García Lorca será uno de los protagonistas de la temporada al enmarcarse esta en la celebración del centenario del llamado Generación del 27. Así, el teatro se acercará a la literatura a través de la música y de la fábula musical '¡Anda jaleo, jaleo!', basada en los poemas, canciones y el imaginario del poeta.

PROYECCIÓN DE 'EL GABINETE DEL DOCTOR CALIGARI' EN 'HALLOWEEN'

En cuanto a cine, los ciclos Cineclásica y El Real Junior de Cine continúan presentes esta temporada. Mientras que la productora Café Kino ofrecerá la proyección de dos películas clásicas del cine mudo acompañadas por música en vivo --'El gabinete del doctor Caligari' y 'El acorazado Potemkin'-- también se proyectarán algunos de los títulos más emblemáticos presentados en el Teatro Real, como 'La pequeña cerillera', 'El gato con botas', 'Dido y Eneas', 'Brundibár', 'El sueño de una noche de verano' o 'Mi madre la oca'.

Los más pequeños también tendrán la oportunidad de disfrutar del espectáculo 'Un paseo por Disney', un montaje que supone un viaje repleto de músicas compartidas por todos, que toma como punto de partida las películas de Disney.

Como ya es habitual, también habrá ¡concierto especial para celebrar la Navidad. Así, podrá verse 'Un día en canciones', interpretado por los Jóvenes cantores de la ORCAM, que se estrena por primera vez en este teatro; 'El cascanueces', una producción de danza a cargo de la compañía África Guzmán Dance Project; un 'Concierto Coral Infantil' y el 'Pequeño Concierto de Año Nuevo', que permitirá disfrutar en familia de valses y polkas.

También en torno a la danza se han programado 'El viaje de Bastián', un espectáculo de teatro musical con danza barroca, o el Taller de Danza para familias, así como 'La gran fiesta de carnaval en la ópera', una propuesta lúdica y musical de juegos y baile.

Tampoco faltarán a su cita en el Real Teatro de Retiro los talleres del ciclo '¿Te suena?', que tendrán lugar un domingo de cada mes. Fernando Palacios y sus artistas invitados han organizado un total de nueve encuentros lúdicos y participativos en el que se podrá aprender a escuchar varias óperas programadas en el Teatro Real a través de cuentos, canciones o mini conciertos.

Además de la programación artística dirigida a niños de distintas edades, incluyendo bebés, a adolescentes y a todos los públicos, como los ciclos de Cine Mudo o El Real Junior de cine, el Real Teatro de Retiro está comprometido con la educación, la inclusión y la descentralización cultural y artística.

Finalmente, la acción formativa se ejerce a través de dos áreas: por un lado, a través de su programación artística en las matinés escolares gracias al Programa Colegio Amigo, y, por otro lado, a través de LÓVA, un proyecto de descentralización artística y mediación educativa que cumple 19 ediciones y que ha llegado a más de 30.000 escolares y docentes de toda España.