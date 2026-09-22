El Reina Sofía explora el relato occidental sobre África en el cine con una instalación de Eli Cortiñas

La instalación de Eli Cortiñas - MUSEO NACIONAL REINA SOFÍA

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional Reina Sofía ha inaugurado su temporada en Espacio 1 con la exposición 'La máquina sueña con humo', una instalación de la artista canaria Eli Cortiñas que explora a través del cine cómo ha sido el relato occidental sobre África.

"Es una investigación que llevo haciendo más de 20 años. Es investigar las imágenes, los regímenes visuales bajo los que vivimos, bajo los que operamos, en diferentes lugares --en Occidente y en otros lugares también--. Y de alguna manera lo que siempre me ha interesado es cómo las imágenes nos enseñan a mirar, construir nuestra mirada, pero también nos enseña a aceptar relaciones de poder, diferentes relaciones de poder", ha explicado Cortiñas este martes durante la presentación de la muestra.

'La máquina sueña con humo', que podrá visitarse hasta el próximo 8 de marzo de 2027, surge de a propuesta que le hace la pinacoteca a la artista para revisitar su obra videográfica 'The most given of givens', que se ha adquirido e incorporado a las Colecciones del Museo recientemente.

Así, la muestra se divide en dos instalaciones: una es la proyección de este vídeo de 10 minutos y la otra es una obra espacial y escultórica.

El vídeo consta de tres pantallas que, a partir de las primeras películas sonoras de Tarzán, así como imágenes de otras películas de aventuras como 'Parque Jurásico' o 'La guerra de las galaxias', examinan las narrativas "colonialistas" en la industria hollywoodense.

Además, estas se mezclan con imágenes de cine anticolonial, como 'El Retorno de un aventurero' de Moustapha Alassane, o de una Acrópolis griega en construcción.

En ese sentido, Cortiñas ha asegurado que nacer y crecer en Gran Canaria ha hecho que ella haya tomado "conciencia política" a través del cine de África proyectado en las islas.

"Tuve la gran suerte de socializarme y de cobrar una especie de toma de conciencia política a través de mucho cine de África y un cine de África que se proyectaba en las Islas Canarias. Me llevó a ver obras importantísimas de Ousmane Sembène, Sarah Maldoror o Moustapha Alassane, por ejemplo. Directores que fueron para mí a una temprana edad absolutamente revolucionarios y eso me confrontó con un cine anticolonial", ha precisado.

Así, ha añadido que Canarias es un lugar con una "herida colonial" que se ha transformado en un "expolio turístico".

"Obviamente Canarias es un lugar con una herida colonial que después se ha transformado en otro tipo de expolio, el expolio turístico, que trae otro tipo de complejidades y demás. Pero también somos un territorio que siempre geopolíticamente, sobre todo en cuanto a las fronteras a Europa, ha ejercido ese lugar de las necropolíticas de fronteras de Europa", ha zanjado.