La Biblioteca Nacional, Igualdad y Wikimedia convocan una nueva 'editona' por el Día de las Escritoras

Archivo - Fachada de la Biblioteca Nacional. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de las Mujeres, la Biblioteca Nacional de España (BNE) y Wikimedia España han convocado una nueva 'editatona' para visibilizar al Lyceum Club Femenino a través de Wikipedia . Será el próximo 19 de octubre, a las 17 horas en la Biblioteca Nacional de España.

Esta 'editatona' se enmarca en la programación oficial del XI Día de las Escritoras, impulsado por la Biblioteca Nacional (BNE), la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) y la Asociación Clásicas y Modernas.

Una 'editatona' es un evento de edición colectiva en Wikipedia con perspectiva de género, orientado a crear, mejorar y traducir artículos sobre mujeres, con el objetivo de reducir las brechas de género en el conocimiento libre y promover una representación más equitativa en el entorno digital.

La 'editatona' del Día de las Escritoras es una oportunidad para reconocer y documentar a las mujeres que formaron parte del Lyceum Club Femenino, de cuya fundación se cumplen 100 años, en la enciclopedia más consultada del mundo. Se trata de un evento presencial, con previa inscripción, abierto a cualquier persona interesada, que no requiere experiencia previa.

Por ello, previamente, los días 13 y 15 de octubre, habrá una formación en línea dirigida a quienes no tienen experiencia editando Wikipedia. Estas sesiones, impulsadas por el Instituto de las Mujeres y por Wikimedia España facilitarán las herramientas básicas necesarias para participar activamente el día 19 de octubre.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse desde la página web del evento. El Día de las Escritoras tendrá lugar el 19 de octubre, en la Biblioteca Nacional de España. A las 17 horas arrancará la 'editatona' y a partir de las 18.30 horas dará comienzo el acto central, abierto al público, que consistirá en la lectura en el salón de actos de la Biblioteca Nacional de textos seleccionados, interpretados por representantes del ámbito cultural, académico y social, y con la colaboración musical de Guadalupe Martín Pino e Inés Lorans.

El comisariado de esta edición corre a cargo de Christina Linares que, bajo el lema 'Las amigas como forma de libertad', invita a celebrar el centenario del Lyceum Club Femenino, institución que sirvió de soporte para la participación de las mujeres en la vida intelectual, artística y pública desde el año 1926. El acto cuenta además con la colaboración de la Asociación Colegial de Escritoras y Escritores de España (ACE), El Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) y la Fundación de Amigos de la BNE.