Deborah Feldman narra su huída de la comunidad ultraortodoxa judía en 'Unorthodox': "Cuando te vas no tienes nada"

Deborah Feldman decidió abandonar la comunidad judía ultraortodoxa en la que vivía en el barrio de Williamsburg, en Brooklyn (Nueva York), y para conseguirlo publicó unas memorias sobre su experiencia que Netflix ha convertido en serie y que este jueves 16 de julio publica la editorial Lumen en España bajo el título de 'Unorthodox. Mi verdadera historia'.

"Cuando te vas de la comunidad no tienes nada, la comunidad decide cuál es tu identidad", ha señalado Feldman durante una rueda de prensa telemática en la que ha relatado su experiencia al abandonar su familia en la comunidad jasídica Satmar, que surgió tras la Segunda Guerra Mundial y sobre la que cuenta detalles en este libro que nunca han sido revelados.

Tal y como ha señalado, con sus memorias, y la posterior promoción del libro, cruzó una "línea" cuando habló de los "rituales de pureza" de la mujer, un secreto sobre el que, aunque en algunas comunidades hay "más libertad y autonomía y menos supervisión", nunca antes se había escrito.

"Cuando hablé en televisión sobre esto crucé la línea y me convertí en el demonio, en alguien que estaba en la misma categoría de Hitler", ha recordado la autora, quien ha indicado que en los sectores ultraortodoxos "la experiencia íntima de la mujer es un tabú enorme" porque además "la idea de que el cuerpo pertenece a la mujer es un sacrilegio".

"Allí la mujer no decide sobre lo que hace o siente, no determina lo que es. El cuerpo de las mujeres es propiedad pública", ha contado Feldman, quien, según ha relatado recurrió a la publicación de su libro para lograr tener notoriedad y abandonar la comunidad, algo que en anteriores ocasiones, y en entornos alejados de la comunidad, le habían desaconsejado por imposible.

Según ha señalado, el relato de su experiencia está ligado al feminismo porque en el caso de los hombres, ellos tienen "libertad para salir", como fue el caso del que entonces era su marido, quien no necesitó "vender su vida para sobrevivir". "No le culpo de nada, incluso cuando peleamos por la custodia no peleaba contra él sino contra su familia y la comunidad", ha dicho.

SUICIDIO Y DEPRESIÓN

Aunque hoy en día son muchas las mujeres que abandonan la comunidad ultraortodoxa, Feldman, que actualmente vive en Berlín con su hijo, ha señalado que entonces eran pocas y muchas de ellas se suicidaron o padecieron depresión, incluso después de huir, porque en aquel entorno son "conchas vacías", sin "identidad", lo que lleva a una "crisis mental" en la que a veces "la muerte es lo único que sentido en la vida".

"Uno no tiene nada dentro", ha afirmado Feldman, para quien "lo fundamental" fue el hecho de tener un hijo, algo que le "orientaba" y le daba "una identidad". "Me levantaba y tenía cosas qué hacer: cuidar a mi hijo, y creía que se merecía otra vida. Mi carga se convirtió en mi bendición, superé aquel periodo gracias a mi hijo", ha relatado.

Además, ella era hija de un "matrimonio fracasado" en el que sus padres eran "artículos defectuosos", por lo que ella fue concebida como "un recuerdo del error" a quien trataban como si no fuera de la comunidad. Precisamente, el lugar que ocupó para ellos, que la situaban "en el margen", le llevó a hacerse preguntas, "desconectar de lo que los demás aceptan como algo normal" y buscar "una salida".

Más allá de los detalles acerca de lo que supone vivir en una comunidad ultraortodoxa judía, Feldman cree que este libro es una "oportunidad" para empezar un diálogo con "todo el espectro del judaísmo". "Tenemos que reunirnos y dialogar entre nosotros y las diferencias que tenemos y aceptar que hay que dejar que quienes quieran irse se puedan ir", ha dicho la autora, que publicará en España en febrero de 2021 'Exodus', la continuación de su historia.