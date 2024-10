La nueva novela de 'Los juegos del hambre' llegará a España el 20 de marzo de 2025

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva novela de 'Los juegos del hambre', titulada 'Amanecer en la cosecha', de Suzanne Collins, llegará a las librerías de España el próximo 20 de marzo de 2025, según ha confirmado este miércoles la editorial Molino, que también publicará en febrero de 2025 las ediciones especiales limitadas de 'Los juegos del hambre'.

"Con 'Sunrise on the Reaping' ('Amanecer en la cosecha') me inspiré en la idea de David Hume de la sumisión implícita y, en sus palabras, 'la facilidad con la que la mayoría es gobernada por unos pocos'. La historia también se prestó a una inmersión más profunda en el uso de la propaganda y el poder de quienes controlan la narrativa. La pregunta '¿real o no real?' me parece cada día más apremiante", ha señalado la escritora en su página web.

'Amanecer en la cosecha', el quinto libro de la saga, revisitará el mundo de Panem 24 años antes de 'Los juegos del hambre' original, que salió a la luz en 2008, y 40 años después del libro más reciente de Collins, 'Balada de pájaros cantores y serpientes'.

La historia comenzará en una mañana en la cosecha de los Quincuagésimos Juegos del Hambre, también conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

Los cuatro libros anteriores han sido adaptados a la gran pantalla y se han convertido una franquicia éxitosa para Lionsgate. El filme 'Balada de pájaros cantores y serpientes', protagonizada por Tom Blyth y Rachel Zegler, se estrenó el año pasado y era la primera entrega en la que no estaba Jennifer Lawrence, que protagonizó las tres cintas anteriores: 'Los juegos del hambre', 'En llamas' y 'Sinsajo'.