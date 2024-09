Rafael Tarradas publica 'El hijo del Reich': "En los momentos de incertidumbre, hay gente que tira hacia los extremos"

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El autor barcelonés Rafael Tarradas Bultó, ha presentado este martes 'El hijo del Reich' (Editorial Espasa) y ha opinado sobre el ascenso de la extrema derecha en Alemania. "Creo que en los momentos de incertidumbre hay gente que tira hacia los extremos, y los extremos de ambos lados", ha afirmado.

El autor cree, no obstante, que aún cuando se tienen "ideas políticas contrarias, siempre hay puntos de unión" y que las personas han de acostumbrarse a ser tolerantes, hablar con todo el mundo y entender que no todos piensan igual: "Si te esfuerzas puedes encontrar un nexo".

Su nueva novela histórica está ambientada en la Europa de la Segunda Guerra Mundial en la que convergen espías, la aristocracia británica y la élite fascista con una protagonista española que busca salvar a su hijo.

"Es una madre defendiendo a su hijo de su padre, que es una reacción muy maternal. --'Mi hijo tiene que alejarse de esto'--. Si encima la persona está horrorizada con el nazismo porque lo ha visto de primera mano, pues con más razón todavía", ha detallado Tarradas a la prensa durante un desayuno.

El sitio de la quedada, en el Horcher de Madrid, lugar donde sirven "la tarta árbol" baumkuchen, guarda relación con 'El hijo del Reich' ya que uno de los personajes de su novela acude a menudo a un horcher y pide este dulce, en un momento decisivo en la historia de Europa y del mundo, al inicio de la II Guerra Mundial.

Tarradas ha detallado que los escenarios descritos en este libros son enclaves en los que ha estado o se ha documentado al detalle, comparando cómo eran a finales de los años 30 a cómo están ahora e intentando ser lo más fiel posible a entonces.

"Todos los sitios que salen en mis novelas son sitios en los que yo he estado, que conozco bien, y a los que quiero llevar a mis lectores. Cuando hablo de un árbol, es un árbol que existe ahí, cuando hablo de un tipo de brillo en un lago, es el tipo de brillo que vi yo estando en ese lago. Me parece que los libros son un billete de avión a lugares que a lo mejor muchos lectores no conocen", ha aseverado el autor.

'El hijo del Reich' narra la historia de una española, empleada por una aristócrata inglesa, que se queda embarazada de un alto mando nazi durante una estancia en Múnich. Desde entonces, y coincidiendo con el inicio de la II Guerra Mundial, Daisy García huye "del enemigo" que quiere arrebatarle a su hijo Pat, considerado un príncipe del Reich.

Bajo estas circunstancias, en el Londres de 1939, el libro acoge varios personajes que se ven involucrados de una forma u otra alrededor de la 'Operación Akela', el plan encargado a Félix Zurita para que organice una ruta de escape de Europa y un refugio seguro en Hispanoamérica.

"Quiero que pasen un buen rato, no pretendo ser un historiador. Los libros son para pasarlo bien y luego si hay algún tema que te interesa puedes tirar de ese hilo y aprender más cosas", según Tarradas, quien ha firmado también 'El heredero', 'El Valle de los Arcángeles' y 'La voz de los valientes'.

Además, este libro se publica cuando se cumplen 80 años del Día D, en cuya preparación jugaron un papel importante agentes dobles españoles, según ha remarcado, y se rinde homenaje así a "aquella generación de luchadores" en 'El hijo del Reich'.

"Mis libros son un alterno, intento que no sea todo el rato desgracia, desgracia, desgracia. Después de una desgracia siempre, si os fijáis en mis libros hay una fiesta o hay una historia de amor, intento que la angustia del lector vaya por tramos, que no sea constante", ha detallado Tarradas.

Sobre su proceso creativo, Rafael Tarradas ha desvelado que intenta escribir "por lo menos dos horas al día". "Intento, aunque luego a lo mejor he escrito una cosa que al día siguiente veo que no me conviene y no está bien escrito y lo tiro a la basura, por forzarme y por ser un poco riguroso lo hago cada día".

En paralelo, dedica parte del tiempo a la investigación, normalmente sobre temas que está escribiendo en ese momento y entonces, de esas lecturas, surgen ideas nuevas. Durante el encuentro ha asegurado que ya está trabajando en su próximo trabajo: "Para el año que viene tengo otra novela en marcha", ha apostillado Tarradas.