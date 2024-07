La última función de Silvia K., premio SGAE de Teatro de Laura Aparicio, viaja al Omnibus Theatre de Londres este sábado

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La obra 'La última función de Silvia K.', galardonada con el IV Premio SGAE de Teatro Ana Diosdado para textos escritos por mujeres 2022 de la dramaturga Laura Aparicio, será interpretada en inglés este sábado 20 de julio en el Omnibus Theatre de Londres dentro del festival 'Out of the Wings'.

Con presencia de obras traducidas de Argentina, Chile, El Salvador, Ecuador y Brasil, arranca este martes la octava edición de este festival, que finalizará con 'La última función de Silvia K.' de Aparicio traducida por Kate Eaton y dirigida por Mary Ann Vargas.

Constanza Ruff, Jimena Larraguivel, Malu Sá, Peter Clements, Rahim El Habachi y Theo Saint Claire interpretarán esta obra, que es una metáfora de la sociedad actual, donde el miedo hacia el que es diferente produce una violencia que estaba soterrada, y que ha ido floreciendo de nuevo hasta lugares que creíamos superados, según ha indicado Aparicio en una entrevista con Europa Press.

"Este texto transita entre el peso de la herencia recibida, lo imprescindible que es hacer memoria y qué posición elegimos dentro del sistema. La protagonista de la obra, Silvia K., se arriesga a hacer su última función a pesar de las consecuencias", ha detallado.

Esta va a ser la primera vez que la función, que tiene una duración de unos 80 minutos, va a salir de España para su lectura dramatizada, aunque, según ha apuntado Aparicio, el texto está siendo valorado en Francia y Estados Unidos.

"Para mí, personalmente es un lugar emblemático, no solo por el amor que le tienen los ingleses al teatro y la calidad de sus dramaturgos y dramaturgas, sino también por la difusión del texto en lengua inglesa que abre un mercado muy interesante. Es una ciudad muy querida donde viví un tiempo, y estoy deseando conocer en persona a la directora Mary Ann Vargas y al reparto", ha destacado Aparicio.

Tras ganar el premio de la SGAE, 'La última función de Silvia K.' se editó en noviembre de 2023 en la colección Teatroautor de la Fundación SGAE dentro del Salón del Libro Teatral.

También tuvo una lectura dramatizada en la Sala Berlanga con semi puesta bajo la dirección de Sandra Dominique y este reparto: Antonio Miguel Arcos, Anahí Beholi, Betiza Bismark, Begoña Caparrós, Ramón Esquinas, Ignacio Mateos, Silvia de Pé, César Sánchez y Raúl Tejón.