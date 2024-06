Aitana, sobre el apoyo de Sánchez a su discurso de igualdad: "Me hizo ilusión, por primera vez todo el mundo se unió" - ANA ROCHA NENÉ - ROCK IN RIO LISBOA

LISBOA, 23 Jun. (de la enviada especial de Europa Press, Paula Cano) -

Aitana ha asegurado que el apoyo que recibía hace unas semanas por parte de, entre otros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su discurso por la igualdad en los premios ELLE Style, le hizo "ilusión" porque por primera vez ha sentido que "todo el mundo" se ha unido a ella, pese a recibir siempre "mucho amor-odio".

"Por primera vez todo el mundo se unió a decir,'oye, esto es importante decirlo'. Sé perfectamente qué tipo de público tengo, que es muy variado, pero también hay muchas niñas. Me parecía bonito decir que todo el mundo tiene que ser feminista, porque el feminismo es igualdad y todos tenemos que ser nuestros mismos aliados", ha agregado en declaraciones para medios minutos antes de su actuación en Rock in Rio Lisboa este domingo 23 de junio.

Aunque la artista no leyó las muestras de cariño que personalmente porque se encontraba de gira, ha reconocido que se las hicieron llegar desde su equipo, para luego reiterar que no quiere ir "en contra de un hombre o de una mujer", si no que su propósito es que las personas sean "aliadas" con mismos derechos.

"NO CONSIDERO QUE HAYA MÁS HOMBRES TALENTOSOS QUE MUJERES"

Aitana se ha presentado este domingo en el festival portugués Rock in Rio Lisboa, en una jornada en la que el cartel es mayormente femenino, pero la artista ha asegurado que no ocurre "la mayoría de veces", algo que le "preocupa" porque no considera que haya "más hombres talentosos que mujeres".

"La mayoría de veces lo que más vemos es carteles donde no está muy equilibrado. No va a ser siempre 50-50. Pero cuando lo generalizas y te pones a mirar muchos carteles de diferentes festivales, la gran mayoría, quizás un 70% -y esto lo digo con estadísticas que han salido- son hombres. Me preocupa porque no siento que haya más hombres talentosos que mujeres", ha explicado la artista.

En su primer concierto en Lisboa, la artista se ha mostrado nerviosa porque se la "está jugando" al venir a un país en el que no la conocen, aunque ha querido aprovechar la oportunidad porque no es "una cobarde".

"Es una oportunidad muy bonita en un festival tan grande, que viene tanta, tanta gente, así me puede ir conociendo. No voy a no salir por el miedo de que vaya a venir menos gente a verme, eso es de ser un poco cobarde. Es de yo misma ser una cobarde. Pensar que como me viene a ver tanta gente en otros lugares, ¿para qué voy a ir al Rock in Rio? Pues no, la vida no es así. La vida también es ir abriéndote paso en otros caminos, no todo es tan camino de rosas", ha explicado.

Tampoco ha estado preocupada por actuar a las 16.00 horas con un espectáculo pensado para hacerse de noche y que ha sido el primero que ha realizado a la luz del sol -con una temperatura de hasta 30º grados-. Aunque para ella no son "las condiciones idílicas" ha repetido que se trata de una "oportunidad".

"Es lo que hay, juegas un poco con eso. También hoy hace un poco de calor. Son muchos factores que no son lo más idílico, pero es una oportunidad completamente enorme. Voy con todas y no voy a estar pensando en eso", ha concluido.

Veinte minutos después, la artista catalana ha subido al escenario principal de Rock in Rio Lisboa y durante una hora se ha presentado al público con 'Alpha', su último trabajo, con el que ha puesto a bailar a un público que se acercaba a medida que avanzaba el espectáculo.