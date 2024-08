Artistas que marcaron la historia del pop en los años 70 en España se unen en 'Pioneros': "El reguetón no es música"

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Helena Bianco de Los Mismos, Miguel Ángel Carreño 'Micky', Paco Pastor de Fórmula V, Santi Carulla de Los Mustang y Popi González de Los Ángeles, que marcaron la historia del pop en la década de los años setenta en España, se unen en el espectáculo 'Pioneros. Los padres del pop' que podrá verse en el Teatro Calderón de Madrid desde el próximo 12 de enero de 2025.

"El reguetón directamente no es música. Para mí la música es armonía, un trabajo de muchas cosas. Y el reguetón es la simplicidad en el ritmo, en la melodía, la simplicidad en todo. Tiene algo que me gusta mucho y es que no se entiende lo que dicen, con lo cual te ahorras un cabreo", ha asegurado Paco Pastor, en relación con la música más escuchada en la actualidad en España, durante una entrevista con Europa Press.

Por su parte, la artista Helena Bianco ha reivindicado "las raíces" y la cultura musical nacional ya que, asegura, España se está dejando "comer el terreno" por una música que "no nos corresponde".

"Respeto todo lo que es música y creatividad. Pero lo que aflora es el problema que tenemos aquí, ¿por qué nos dejamos comer el terreno? ¿Por qué estamos perdiendo nuestro sitio? Nuestra personalidad, una forma de componer. Hay grupos y solistas buenísimos con grandes capacidades que se están ignorando porque estamos dejándonos llevar por una música que es divertida pero no nos corresponde, perdemos las raíces", ha criticado.

Así, ha añadido que en España la industria musical "no sabe luchar" por lo propio para después apuntar que el pop u otros géneros "están desapareciendo".

"No sabemos luchar por lo nuestro y mantenerlo vivo. Hay grandes valores que aparecen y desaparecen porque nadie apuesta. También es verdad es que hay mucho público afín (al reguetón) porque estamos con mucha gente que tiene esas tendencias y viven aquí de esos países. Pero apostaría porque a ellos se les metiese en su corazón y en la cabeza la forma de componer y de hacer nuestra música, pop, rock, sinfónica... Lo que quieras, nuestro", ha continuado Bianco.

'Pioneros. Los padres del pop' no es un concierto, como ha apuntado Santi Carulla durante la entrevista con Europa Press, si no un espectáculo homenaje a las canciones y a los artistas, que como ellos, abrieron el camino al pop español y que junto a una banda de músicos y una puesta en escena audiovisual, repasarán "grandes éxitos".

"Podemos llenar un espectáculo cada uno de nosotros con todas las canciones de nuestro repertorio y eso a lo largo del tiempo merece un reconocimiento. Además, en la época de los sesenta había censura y había que tener cuidado con la bromita", ha explicado Micky, asegurando que es más "sencillo" ser artista en la actualidad.

Con este homenaje, los cinco artistas pretenden celebrar la música y acercarla a las nuevas generaciones, porque consideran que las canciones que les llevaron al éxito siguen teniendo "gran vigencia", según Popi González.

"Tenemos la gran oportunidad de que la gente más joven, que ya es muy aficionada, vaya a llenar el teatro. Van a disfrutar y a sentir una forma de vivir la música distinta. Estas canciones tienen una gran vigencia, tienen mucho valor. Son canciones que cuando se compusieron, cuando ellos las cantaban, y eso es un valor añadido y que la gente va a poder ver a esos artistas años después, aunque evidentemente todos estamos más mayores. Pero 'Cuéntame', las canciones de los Mustang, la locura de Micky, la voz de Elena, eso está en la memoria y la gente joven todavía recuerda esas canciones. Eso es la base de todo este proyecto", ha concluido González.