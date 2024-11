Beyoncé lidera las nominaciones a los Grammy 2025 con 11 candidaturas

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Recording Academy ha anunciado las nominaciones para la 67.ª edición de los Premios Grammy que se celebrarán el próximo 2 de febrero. La artista Beyoncé lidera la lista optando a 11 premios y no hay ningún artista español nominado en esta edición.

Así, para lograr el Grammy al Álbum del Año, la Academia ha propuesto 'Brat' de la británica Charlie XCX --convirtiéndose en su primera nominación--; 'Cowboy Carter' de Beyoncé; 'Short n' Sweet' de Sabrina Carpenter; 'New blue sun' de André 3.000; 'Hit me hard and soft' de Billie Eilish; 'The Tortured poets department' de Taylor Swift, 'The Rise and Fall of a Midwest Princess' de Chapell Roan y 'Djesse Vol. 4' de Jacob Collier.

Precisamente, Taylor Swift se ha convertido en la mujer más nominada al Disco del Año, siendo la séptima vez que opta a este premio.

Por otro lado, en la categoría de Grabación del año que se otorga al intérprete y al equipo de producción del sencillo, se ha nominado a 'TEXAS HOLD 'EM' de Beyoncé; 'Espresso' de Sabrina Carpenter; 'Birds of a feather' de Billie Eilish; 'Not Like us' de Kendrick Lamar; 'Good Luck, Babe!' de Chappell Roan; 'Fortnight', la colaboración entre Taylor Swift y el rapero Post Malone, 'Now And Then', la canción de The Beatles que he creó con inteligencia artificial; y '360' de Charlie XCX.

En cuanto a la Canción del Año, compiten 'A Bar Song (Tipsy)' de Shaboozey; 'Please Please Please' de Sabrina Carpenter; 'Birds of a feather' de Billie Eilish; 'Die With A Smile' de Bruno Mars y Lady Gaga; 'Not Like Us'; 'TEXAS HOLD 'EM'; 'Good Luck, Babe!'; y 'Fortnight', de nuevo.

Otra de las cuatro grandes categorías que premia la Academia es Mejor Artista Novel, nivel en el que compiten Benson Boone, Sabrina Carpenter, Doechii Khruangbin, Raye, Chappell Roan, Shaboozey y Teddy Swims.

La música hispana estará premiada en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino, para la que compiten Shakira con 'Las mujeres ya no lloran'; Anitta con 'Funk Generation'; Luis Fonsi con 'El viaje'; Kany García con 'García'; y Kali Uchis con 'Orquídeas'.