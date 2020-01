Blas Cantó estrena 'Universo', la canción con la que representará a España en Eurovisión 2020

Actualizado 30/01/2020 11:09:58 CET

Blas Cantó y RTVE presentan este jueves 'Universo', la canción con la que el cantante representará a España en el Festival de Eurovisión 2020 y que ya cuenta incluso con su correspondiente videoclip.

Se trata de un tema synth pop con reminiscencias a los nuevos románticos de los años ochenta, aunque lógicamente con una producción absolutamente contemporánea. Destacan también los expansivos coros y el ritmo contagioso, así como la versátil interpretación vocal de Blas.

"'Universo' refleja un mundo parecido al mío, con la que el público podrá descubrir mi evolución al escucharla. Creo que es una montaña rusa de emociones", plantea el murciano.

El artista ha destacado que ha tenido "carta blanca" a la hora de trabajar en esta canción, que tiene un "estilo nuevo y arriesgado" que, no obstante, conserva su "esencia".

"Escribí esta canción en un momento de mi vida en el que probablemente, en un acto de cobardía, no alcé mi voz. No dije lo que sentía pensando que así sería todo más fácil. Y me equivoqué. Cerré mis ojos y, con todas mis fuerzas, le pedí perdón al Universo", cuenta Blas, quien representa así metafóricamente una reconciliación con su "yo interior" para aprender a quererse más y crecer personalmente.

Enmarcado en el género synthpop, 'Universo' supone un nuevo registro para el candidato español pero conserva la esencia de sus letras y música con gran carga emocional.

Blas Cantó ahonda en sus emociones y narra su propia historia en la letra de 'Universo', que él mismo ha compuesto junto a Dan Hammond, Dangelo Ortega, Maciej Mikolaj Trybulec y Ashley Hicklin (Hammond y Mikolaj Trybulec son además los productores de la canción).

El autor inglés Hicklin ha trabajado con rostros eurovisivos como Tom Dice (candidato de Bélgica en 2010) o Waylon (Países Bajos en 2014 y 2018). Trybulec, por su parte, ha colaborado junto a Lake Malawi en su canción 'Friend of a friend' (República Checa) para el Festival de 2019.

"Es una canción muy completa: misteriosa al principio, con un estribillo lleno de energía y explosión final. Es grandiosa, como el universo (...) y cuando la canto me siento libre", reconoce el murciano, que se decantó por este tema entre otras 50 creaciones.

El coro es otro de los elementos destacados de la canción que represente español quiere potenciar sobre el escenario. Según afirma, ya tiene algunas ideas para la puesta en escena y ya contempla algunos nombres para la dirección artística de 'Universo'.

"Me gustaría sorprender en la puesta en escena y no caer en lo evidente. Creo que la escenografía tiene que plasmar la inmensidad del tema sobre el escenario. Me gustaría sorprender y no caer en lo evidente, con una puesta en escena que exprese la letra y la emoción en el directo", explica.

VIDEOCLIP

El videoclip de 'Universo' es carta de presentación de la propuesta española para Europa. El vídeo representa fielmente el concepto de la canción y hace comprensible su mensaje a través de las imágenes. Rodado entre Lanzarote y Tenerife y dirigido por Cristian Velasco, ha contado con un equipo íntegramente canario de unas 70 personas y estilismo de Ana Locking.

Una producción conceptual que comienza en un entorno oscuro y el frío, donde la niebla envuelve al cantante. Poco a poco, Blas se abre camino por un paisaje inhóspito y desolador, sin rumbo pero superando sus miedos. Este paísaje nos transporta a la luna y podemos ver al intérprete liberándose de su pasado para encontrar la luz y ser feliz.

El artista hace un ejercicio de retrospección con el que pide perdón para lograr cambiar su destino y hallar así la determinación que olvidó en un tiempo pasado.

"OPEN UP"

"Open up” es el eslogan de la 65ª edición que tendrá lugar los días 12, 14 y 16 de mayo en Róterdam (Países Bajos) y será presentado por Chantal Janzen, Edsilia Rombley y Jan Smit desde el Rotterdam Ahoy.

Este año participarán 41 países, incluyendo Bulgaria y Ucrania, que regresan tras su ausencia en 2019. Hungría, en cambio, se retira este año tras una participación inestable desde que debutase en 1993.

En la primera semifinal (12 de mayo) participarán 17 países y votarán Alemania, Italia y Países Bajos; mientras que en la segunda (14 de mayo) habrá 18 candidatos, y votarán Francia, España y Reino Unido.

En la final del 16 de mayo actuarán en total 26 países (los miembros del 'Big Five', el país anfitrión y los 20 países que logren clasificarse en las semifinales) que intentarán llevarse el preciado micrófono de cristal.

RTVE designó de manera interna el pasado mes de octubre como representante español en Eurovisión 2020 a Blas Cantó, considerado "uno de los fenómenos musicales" destacados del país, tanto como parte de la banda Auryn, como en solitario.