Chloe DelaRosa contagia energía a un público eufórico en el ensayo de Eurovisión Junior 2024: "Va pa' ti, Lola"

???? Spain / Chloe DelaRosa performing Como La Lola at Junior Eurovision 2024, at the First Rehearsal in Caja Mágica, Madrid. - CORINNE CUMMING 2024/RTVE

La votación del ensayo sitúa como posible ganadora a Georgia, con España en el 10° puesto

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La representante española Chloe DelaRosa ha contagiado de energía a un público eufórico en el ensayo general de la XXII edición de Eurovisión Junior 2024 que, por primera vez en la historia, albergará la Caja Mágica de Madrid este sábado 16 de noviembre. "Va pa' ti, Lola", ha dicho la anfitriona al acabar su canción, haciendo referencia a la artista que pone nombre a la propuesta de España, Lola Flores.

Antes de que la pequeña saliese el escenario de la Caja Mágica, el público no ha dejado de silbar, aplaudir y corear su nombre, animando a la artista.

De este modo, 'Como la Lola' se ha cantado tanto en el escenario como entre las butacas porque los asistentes han acompañado a la "cantista" de nueve años en cada verso y la han vitoreado al acabar con un fuerte aplauso.

Sobre las 19.00 horas de este viernes, el ensayo general ha comenzado con una actuación conjunta de los diecisiete participantes de Eurovisión Junior 2024 bajo el lema 'Let's bloom'.

Después, ha sido el turno del concursante italiano Simone Grande, que se ha montado su propia fiesta de pijamas encima del escenario con una actuación, 'Pigiama Party', que ha arrancado las palmas del público.

Cuando los asistentes ya estaban animados, Anabelle Ats de Estonia ha defendido su 'Tänavad'. Le han seguido Albania con Nikol Çabeli, que ha bajado las pulsaciones de los más pequeños con la balada 'Vallëzoj'; al contrario que Armenia con Leo, que las ha vuelto a subir mientras entonaba 'Cosmic Friend'. Maria Pissarides, de Chipre, ha llevado el reguetón de su 'Crystal Waters' al escenario brillante de Eurovisión Junior junto con sus cuatro bailarinas que la han acompañado con un enérgico baile entre llamaradas de fuego que salían del suelo.

Entre los asistentes ha habido muchas familias como la de Carla, de 48 años, quien ha acudido a la cita con sus dos hijas de 6 y 9 años y unas amigas de las pequeñas. "Les hacía ilusión y la verdad que venir a ver el ensayo antes de la gala oficial me parece un buen plan para hacer con ellas", ha explicado la madre a Europa Press.

En ese sentido, tanto menores como mayores han sacado sus banderas, bufandas, camisetas o incluso gorras de España y han acudido al recinto madrileño con las caras pintadas. También ha habido algunos asistentes con banderas de Ucrania, Italia o Portugal.

Menos ardiente ha sido la propuesta del francés Titouan que ha puesto emotivo al público con la primera parte de 'Comme Ci, Comme Ça'. Tras la balada, el concursante de Francia ha logrado los vítores de los presentes con su voz rasgada y presencia en el escenario.

Cuando ha sido el turno de Macedonia del Norte con Anna & Aleksej, que han cantado 'Marathon', varios asistentes cercanos al escenario les ha recibido con gritos de ánimo. Seguidamente ha cantado 'All together el polaco Dominik Arim --a quien también ha vitoreado la pista segundos antes de empezar--; 'To my mom' ha sido la canción que ha defendido Andria Putkaradze, de Georgia; el alemàn Bjarne ha cantado 'Save the best of us' ; y Países Bajos ha cerrado la primera parte del ensayo con las voces de los cuatro integrantes de Stay Tuned y su 'Music'. Una actuación que ha hecho bailar al público y en la que los pequeños artistas han cambiado hasta en cuatro ocasiones de vestuario.

En las pantallas de la Caja Mágica, y antes de cada actuación, se han proyectado imágenes generadas con inteligencia artificial que retrataban a los participantes en distintos escenarios. Además, el artista Abraham Mateo ha actuado esta tarde con su 'Maníaca', como también lo hará mañana.

Desde San Marino con 'Come noi' han cantado las también cuatro artistas de Idols SM; el ucraniano Artem Kotenko, quien ha recibido muchos gritos de ánimo, ha actuado con 'Hear me now'; Portugal lo ha hecho con 'Esperança', a cargo de Victoria Nicole, que se ha ganado los aplausos del público con sus versos en castellano; Irlanda con Enya Cox Dempsey ha defendido 'Le Chéile' con una puesta en escena animada; y Malta ha cerrado este ensayo con la actuación de Ramires Sciberras, 'Stilla Ckejkna'.

"EUROVISIÓN JUNIOR NO IBA A SER MENOS"

El certamen "junior" del concurso no ha impedido que a la cita hayan acudido muchos jóvenes que rondaban la treintena, como es el caso de Álvaro, que ha llegado a la Caja Mágica con varios amigos que se han desplazado desde Toledo para apoyar a la española. "Somos fans de Eurovisión y de ese formato. Así que, Eurovisión Junior no iba a ser menos. Hemos venido a darle ánimos a Chloe", ha señalado

Antes de finalizar el ensayo, ha habido tiempo para las votaciones online y de cada país, que han situado a la cabeza y como posible ganador a Georgia, mientras que España ha quedado en 10° puesto.

Así, todo está preparado para la final de este sábado 16 de noviembre del certamen infantil, una gala que será presentada por Ruth Lorenzo, Marc Clotet y Melani y contará con los comentarios del DJ y locutor de radio, Tony Aguilar y la presentadora de TVE, Julia Varela. Esta edición, organizada por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y Radio Televisión Española (RTVE), vuelve a emitirse en sábado después de celebrarse en domingo durante ocho años.