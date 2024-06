Darumas presenta su álbum de debut: "Las 'girl band' siempre hemos existido, falta explorar lo que hacemos las mujeres"

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Aldana Aguirre, Ceci León y Vedala Vilmond forman la 'girl band' Darumas y el pasado mayo estrenaban su álbum de debut, 'DARUMAS' en el que se unen los géneros 'funk latino', pop y R&B. "Las 'girl bands' siempre hemos existido, aún falta mucho por explorar lo que hacemos las mujeres", ha asegurado Vilmond en una entrevista con Europa Press, para luego añadir que "ahora se da esa visibilidad" a grupos como ella.

Además, el grupo ha querido reivindicar el papel de las mujeres que están "detrás" en la industria musical y ha afeado que no se le de la "misma importancia" a las productoras como a las cantantes.

"Igualmente, es mucho mejor que ayer. Sin duda creo que estamos en un tiempo en el que se está dando el espacio y se está permitiendo a las mujeres, si lo comparamos con tiempos pasados. Es un buen momento, todavía falta un montón más pero sin duda es mejor que ayer y estamos aquí, que es una prueba de que estamos avanzando", ha agregado la bajista y productora argentina Aldana Aguirre, quien ha trabajado con artistas como Karol G o Luis Fonsi.

Las tres artistas tienen raíces e inspiraciones diferentes y han asegurado que eso les da "libertad" y les evita "encasillarse". Por ejemplo, León es natural de Miami aunque tiene raíces cubanas, algo que según ha explicado, hace que tenga predilección por el 'jazz'. Mientras, Vilmond, que procede de Haití y residente en Chile, es la vocalista de la banda y ha añadido que sus influencias en el R&B pasan por artistas como Lauryn Hill.

"Hacemos canciones que son súper animadas, con mucha energía, divertidas, 'funky', disco, para que el público baile y se lo pase bien. Incluso con letras más introspectivas, profundas... Somos las tres de diferentes partes del mundo, a la música cada una le pone lo suyo de su país, de su cultura o de los lugares a donde luego se mudó", ha asegurado Aguirre.

TELONERAS DE EMILIA MERNES

Aunque lanzaban su álbum de debut el pasado 17 de mayo, Darumas lleva trabajando desde hace un año, cuando presentaron su proyecto en Madrid. Después han sido teloneras de la artista Emilia Mernes en Argentina, concretamente en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Por eso, dicen estar "nerviosas" por el 'show' de este miércoles en Madrid con el que enseñan su nuevo álbum, con el que creen que ofrecen "otro camino" de música que se sale de lo que marcan las "tendencias", aunque reivindican que debe haber "espacio para todos los tipos de música".

"No somos puristas de un solo estilo en particular, no podríamos porque nos gustan tantas cosas y si bien son similares, muy compatibles, no nos cerramos a pensar en un estilo. La música viene primero y después la etiqueta. Si empiezas con la etiqueta estás encerrándote", ha concluido León.