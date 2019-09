Escucha el nuevo disco de David Hasselhoff con versiones de Bowie, Neil Diamond o Echo & The Bunnymen

Actualizado 27/09/2019 13:10:28 CET

El actor y cantante David Hasselhoff publica este viernes 'Open your eyes', un álbum de versiones en el que se atreve con todo tipo de géneros y composiciones de David Bowie, Neil Diamond, The Jesus and Mary Chain, Echo & The Bunnymen o The Lords of the New Church.

Para la ocasión, además, se ha rodeado de invitados dispares como Ministry, Todd Rundgren, Charlie Daniels, Elliot Easton de The Cars, Tracii Guns, A Flock of Seagulls, Charlie Daniels o James Williamson de The Stooges.

Con este álbum, Hasselhoff quiere conmemorar los treinta años de la caída del Muro de Berlín uniendo a todo tipo de artistas para interpretar canciones de diferentes e inesperados géneros. Para presentarlo, saldrá de gira por Alemania y Austria durante este otoño.