David Hasselhoff versiona a The Jesus and Mary Chain

Actualizado 24/09/2019 12:52:30 CET

"50 Jahre Hitparade" From Offenburg - GETTY IMAGES / CHRISTIAN KASPAR-BARTKE - Archivo

MADRID, 24 Sep. (EDIZIONES) -

David Hasselhoff publica este viernes 27 de septiembre un nuevo álbum titulado 'Open your eyes', en el que colabora con artistas tan dispares como Ministry y se atreve a versionar a grupos como The Jesus and Mary Chain.

Precisamente esta versión es la escogida como segundo single de adelanto por parte del actor y cantante. Para la ocasión, ha escogido 'Head on', tema del disco 'Automatic' publicado por el grupo escocés en 1989, y cuenta con el guitarrista de The Cars, Elliot Easton, como invitado.

Otros invitados del disco son Todd Rundgren, Charlie Daniels y el guitarrista de The Stooges James Williamson -con quien estrenó días atrás el primer single, reinterpretación de un viejo clásico de The Lords of the New Church-.