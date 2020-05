El FIB suspende su edición 2020 y devolverá el dinero de las entradas

CASTELLÓ, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La organización del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) ha anunciado este lunes la suspensión de su edición de 2020 debido a la crisis sanitaria del coronavirus y ha informado de que devolverá el dinero de las entradas a las personas que ya habían adquirido su abono para el festival.

El FIB ha explicado quue la "situación excepcional de emergencia mundial" por el coronavirus hace "inviable" la celebración de un festival de estas características y ha remasrcado, en un comunicado, que su "prioridad" es la salud de artistas, trabajadores y asistentes.

También ha detallado la "imposibilidad" de iniciar las labores de montaje en los próximos días tal y como estaba previsto. Además, ha añadido que un alto porcentaje del público del festival es internacional, proveniente de países como Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Holanda, Bélgica o Irlanda, y toda persona que acceda a España desde el extranjero debe pasar 14 días de cuarentena antes de llevar a cabo cualquier tipo de actividad.

En la misma línea, ha expuesto que el 'line up' del FIB está compuesto por numerosos artistas internacionales, cuyas giras en la mayoría de los casos han sido canceladas. En el cartel de este año figuraban Liam Gallagher, Khalid, Vampire Weekend, Foals, The Libertines, Two Door Cinema Club, Martin Garrix, Armin Van Buuren, The Kooks, Rita Ora y The Lumineers, entre otros.

La organización ha precisado que este año se habían vendido más de 37.000 abonos. Los asistentes podrán solicitar la devolución del precio de las entradas y de todos los productos complementarios a través de un formulario en la web oficial www.fiberfib.com, donde se encuentra la información necesaria.

Asimismo, los vecinos de Benicàssim que compraron su abono

de manera física podrán solicitar el reembolso de manera presencial el próximo martes 2 de junio de 10.00 horas a 19.00 horas en el Polideportivo Municipal. Deberán llevar la entrada original, una fotocopia del DNI y un documento firmado que pueden encontrar en la web oficial.

"Habrá que esperar a la próxima edición para que miles de fibers regresen a la playa de Benicàssim, pero la música volverá y lo hará con más fuerza que nunca. Volveremos a sentir la arena de nuestra Costa de Azahar en los pies, la brisa del Mediterráneo en la cara y los abrazos

de nuestros amigos al cruzar la entrada del festival segundos antes de hacernos una foto sobre esa imagen de FIB que año tras año nos espera impaciente para darnos la bienvenida y encaminarnos al mítico escenario de 'Las Palmas', ha señalado el certamen.