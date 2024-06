Luis Fonsi celebra 25 años en la música con 'El viaje': "Siento que en España se resuelven los problemas con música"

"'Despacito' es la fusión más grande que existe", asegura

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El artista puertorriqueño Luis Fonsi, que celebra sus 25 años de carrera musical con el lanzamiento de su álbum 'El viaje', ha asegurado que España es un país con en el que los problemas "se resuelven" con música porque hay "mucha cultura" y "comunicación musical".

"Hay mucha cultura, identifico España con mi país, Puerto Rico. Siento que en España se resuelven los problemas con música. Es un decir, claro que hay problemas, pero siempre hay una comunicación musical en todo momento, desde que uno es chiquitito. Uno ve las imágenes de las niñitas cantando y bailando flamenco. Eso me llena de mucha ilusión, porque es que hay mucha cultura generacional", ha bromeado Fonsi en una entrevista con Europa Press.

En ese sentido, el artista ha destacado la cercanía entre España y Latinoamérica en el aspecto musical, una cercanía que ha incluido en 'El viaje' al colaborar con el cantante Omar Montes, quien, según ha explicado, ha fusionado el sonido español con el sonido urbano, ofreciendo "una propuesta nueva".

"Omar, Quevedo, Rosalía... Han fusionado ese sonido español con el sonido urbano, y han sabido como dar una propuesta nueva. Pero si miramos hacia atrás, Julio Iglesias, Alejandro Sanz, David Bisbal, todas las bandas de rock... La música en Puerto Rico cuenta con muchos artistas españoles. Queremos muchísimo a Rosario Flores, también. Hay mucha conexión con la música española", ha agregado el cantante de 'Despacito'.

Su 25 aniversario, Fonsi -quien comenzó "muy joven" en esta industria-, lo vive como "un cumpleaños", "una celebración", y es ahora cuando se ha permitido disfrutar las cosas que vive para recordar otras tantas que había "olvidado", aunque asegura que no quiere que llegue el momento en el que crea que lo sabe "todo".

"No quiero nunca llegar a ese momento donde uno piensa que lo sabe todo. No sé nada y no quiero saberlo, quiero sorprenderme cada día con cosas nuevas. Quiero emocionarme como el primer día, nunca quiero perder eso, esa ilusión. Si hay algo que he aprendido es a saber disfrutarme el momento más y saber como que apretar el botón de pausa. Al comienzo de mi carrera, por hambre, por impaciencia, por querer abarcar tanto, uno está en constante movimiento y se olvida de lo que está pasando alrededor", ha reflexionado.

UN DISCO QUE ES "UN VIAJE EMOCIONAL"

Con este disco, que Fonsi ha calificado como "viaje emocional", el artista "agradece" a su público haciendo un recorrido por distintos países y ciudades, que dan nombre a las canciones del álbum y que contienen colaboraciones con artistas de cada país mencionado, como Laura Pausini, Carlos Vives, Jay Wheeler o el mencionado Omar Montes.

"No es un homenaje a la ciudad, sigue siendo un disco de canciones rítmicas, románticas, tiene los mismos ingredientes de todas mis otras producciones. Pero sí son historias que pasan por esa ciudad. Al final es un reto a la hora de componer, porque uno piensa '¿y ahora cómo yo justifico estas ciudades en estas canciones?', 'cómo lo empato para que tenga sentido y la gente no lo interprete de una manera diferente'. Además de que me meto en el lío de: 'ay, ¿por qué no pusiste mi ciudad?'", ha explicado.

Bachata, reaggetón, baladas y "pop melódico" son los géneros que el artista ha incluido en el trabajo, y aunque Fonsi se denomina "un salsero", ha detallado que se siente más a gusto con la balada, aunque reconoce que él ha hecho su carrera "gracias a las fusiones".

"Mi éxito más grande ('Despacito') es la fusión más grande que existe. La melodía es tropical, es salsa. El 'beat' (la base, en inglés) es reggaetón -no reggaetón puro porque no es un 'dembow' puro-. La voz es pop, mezclada con otra voz, la del reggaetonero más importante de todos los tiempos, Daddy Yankee. Es un mejunje de muchas cosas y me funcionó. Que digan que no se pueden mezclar los géneros... Lo hermoso de la música es que no hay reglas, es que es un espacio completamente abierto para crear", ha concluido.