Malú menciona a Amaia Montero en una entrevista y se lía parda: "Me ha llamado gorda"

Actualizado 26/09/2018 12:02:35 CET

MADRID, 26 Sep. (EDIZIONES) -

Apenas tres semanas después de ser trending topic con unos enimgáticos tuits en los que insinuaba una hipotética retirada, Amaia Montero vuelve a estar en todas las conversaciones al haber respondido airadamente en Twitter a unas declaraciones de Malú en las que la madrileña 'más o menos' trataba de echar un capote a la iruñesa.

El inicio de la refriega está en una entrevista de Malú en El Español en la que preguntada por el machismo en la música respondía: "Sigue ese machismo de que la chica tiene que ser perfecta, la guapa, la potente, la tal. Yo me he negado durante toda mi vida a este tipo de canon, es que te destruye".

Hasta ahí, todo en su sitio, pero la madrileña prosigue citando inesperadamente a su colega de profesión: "Y lo de Amaia Montero me parece genial. ¿Por qué Amaia tiene que estar delgada? ¿Por qué? ¿Por qué una cantante tiene que estar delgada? Que una modelo esté delgada puede formar parte de su trabajo. Tú lo que tienes que hacer es tener bien la voz, bien la energía, bien las canciones, subierte al escenario y dejarte los cuernos. Eso es lo que tiene que hacer una artista. No estar muy delgada y muy mona y toda perfecta. Me irrita".

El debate sobre la idoneidad de mencionar a Amaia Montero en este punto está aún abierto en las redes y no parece que vaya a llegar a conclusión alguna, aunque la cantante vasca lo tuvo claro desde el primer momento y acudió a su cuenta de Twitter para responder directamente y sin rodeos: "A la #victoriasecret de @_MaluOficial_ ojalá todas fuéramos tan guapas y sobretodo tan delgadas como tú!"

A la #victoriasecret de @_MaluOficial_ ojalá todas fuéramos tan guapas y sobretodo tan delgadas como tú! — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 25 de septiembre de 2018 Que hace 2 ó 3 talllas que no entro en mis vaqueros...y....?????? — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 25 de septiembre de 2018

A partir de ese momento la discusión entre las fans de ambas se puso progresivamente peor cruzando centenares de mensajes. Y una hora después, aún regresó Amaia a esta red social para añadir: "Que hace 2 ó 3 talllas que no entro en mis vaqueros...y....??????".

Pareciera que iba a quedar ahí este enfado público, pero aún quedaba un bis después de que una usuaria escribiera: "Enhorabuena @AmaiaMontero ahí tienes el protagonismo y la promoción que querías. Lamentable que crees está polémica en contra de una persona que te ha defendido, y encima lo hagas atacándola".

La respuesta de Amaia Montero fue el perfecto colofón a la discusión: "Ni protagonismo ni hostias me ha llamado gorda y punto". Por ahora Malú no ha hablado públicamente al respecto, aunque tiene pinta de que este 'beef' en el pop español aún tiene recorrido.