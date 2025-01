Miembros originales de Buena Vista Social Club se unen al grupo Estrellas de Buena Vista y Más en su gira por España

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Nueve de los miembros originales de Buena Vista Social Club se unen al espectáculo de 15 músicos de Estrellas de Buena Vista y Más en su gira española con paradas en Pamplona, Madrid, Barcelona y Donostia.

Así, la música cubana, que fusiona ritmos tradicionales con influencias contemporánea, de la agrupación pretende dar continuación del emblemático Buena Vista Social Club.

El espectáculo cuenta con la participación de 15 músicos sobre el escenario y un repertorio que hará recordar la época dorada de la música cubana, entre ellos, los originales de Buena Vista Social Club, los vocalistas Carlos Calunga y Lázaro Villa, el percusionista Ángel Terry, el saxofonista Javier Zalba, el trompetista Roberto García, el trombonista Alberto Muñóz, el contrabajista Fernando Arévalo, la violinista Osiris Valdés; y bajo la dirección musical del gran Pancho Amat.

Además, el grupo lo completan la voz de Kiko Ruíz y Rosalía Gómez, la trompeta de Alain Pérez, el piano de Alejandro Falcón, el timbal de Jean Roberto San Cristóbal y el bongó de Rosenio Perdomo.

Concretamente, pasarán por Pamplona el 16 de marzo, por Madrid el 18 de marzo, por Barcelona el 19 y por Donostia el 23 del mismo mes.

"El Buena Vista no ha muerto, en todo caso no están con nosotros muchos de los que fueron sus principales exponentes, pero el tronco y las ramas que le dieron vida al proyecto, llámese en este caso las esencias de la cultura cubana, siguen ahí florecidas por nuevas generaciones que continúan la huella de los que le antecedieron, así com éstos a su vez siguieron el legado de sus abuelos", ha explicado en un comunicado Pancho Amat.