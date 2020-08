Miguel Bosé, sobre el coronavirus: "El bicho existe"

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El artista Miguel Bosé ha publicado el primero de unos vídeos en los que pretende dar a conocer su visión sobre la pandemia de coronavirus, tras la polémica que se ha generado al animar a la gente a participar el pasado fin de semana en una manifestación negacionista.

"Empezamos por el bicho: se ha dicho que yo he dicho que han dicho que yo he dicho que el bicho no existe. El bicho existe y ha matado a mucha gente, en marzo-abril de este año mató a mucha gente", ha explicado en su red social de Instagram el músico.

"Nuestros mayores, nuestros abuelos en las residencias y también se nos fueron las personas que tenían patologías previas, porque su sistema inmunológico estaba muy debilitado. Fue devastador", ha continuado relatando Bosé, quien no obstante remarca que, a partir de ese momento, la cifra ha ido bajando según los datos oficiales del Gobierno.

"Los datos que manejamos son oficiales. No estamos inventando nada. quien tenga paciencia puede acceder a estas páginas y contrastar. Cuando os llegue una noticia, haced el esfuerzo de buscar más allá, no escuchar una sola voz: de esa manera se contrasta y podemos hacernos nosotros una imagen de lo que realmente sucede", ha afirmado.

Es por ello que el músico ha reiterado que "en estos momentos la fuerza (del virus) está disminuyendo" y pide contrastar las informaciones de distintas fuentes. En este sentido, ha recordado que "muchos han sido castigados" por ofrecer estas versiones y se ha puesto como ejemplo, puesto que no tiene habilitada una de sus redes sociales por haber sido "un niño malo".