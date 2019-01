El Minifestival de Música Independiente de Barcelona vuelve a la carga con su vigesimocuarta edición

Actualizado 28/12/2018 14:14:39 CET

El Minifestival de Música Independiente de Barcelona es un pequeño y particular festival dentro de la ajetreada programación musical de le ciudad.

Nació en 1995 organizado por un par de editores de fanzines que querían llevar a la ciudad a grupos que lo tenían complicado para acudir y, manteniendo aún el mismo espíritu, se ha hecho un hueco dentro en el corazón de los amantes de la música pop auténticamente independiente.

Y lo ha hecho elaborando el cartel año tras año con grupos que otros festivales no se atreven a traer, artistas injustamente olvidados o grupos de todo mundo por descubrir, sin olvidar también intentar ser dinamizadores de la escena local.

Este año, el Minifestival tendrá dos jornadas y diferentes actividades paralelas los días 19 de enero y 9 de febrero de 2019. La jornada principal, además, cuenta con un cartel con todas las propuestas lideradas por mujeres.

Así las cosas, en la primera jornada, que tendrá lugar el 19 de enero en el Auditori Fnac L'illa Diagonal, Minifestival propone actuaciones de The Mild Antics y The White Hoounds. El sábado 2 de febrero, en el mismo lugar estarán Dávil y de nuevo The White Hounds.

Ya el 9 de febrero, en este caso en el Espai Jove Les Bases de Barcelona será turno para Kristin Hersh, Night Flowers, Free Cake for Every Creature, Cariño y Estruç. La entrada en este caso cuesta 11 euros y puede comprarse en www.minifestival.cat.