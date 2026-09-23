El Movistar Arena acogerá el 6 de octubre el primer Foro Hispanohablante de la Industria Musical y las Grandes Arenas

Archivo - Nuevo luminoso del Movistar Arena, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala Truss del Movistar Arena acogerá el próximo 6 de octubre el primer Foro Hispanohablante de la Industria Musical y las Grandes Arenas, para conectar a los profesionales del sector de España y Latinoamérica y abordar las principales claves de la música en directo.

La jornada reunirá a expertos de referencia en torno a dos mesas de debate principales: 'Grandes arenas, cultura y mercado' y 'El futuro del directo: tecnología, sostenibilidad y nuevos modelos para una industria en transformación'.

Así, el evento abordará el panorama actual de los grandes recintos y las tendencias de la música en vivo en el ámbito iberoamericano.

En ese sentido, intervendrán profesionales destacados como Gabriel Dantur, director general de Movistar Arena Buenos Aires; Paco López, presidente de A.R.T.E. y mánager de Leiva; Isabel Sánchez, promotora y mánager de Sonde3; Carlos Abreu, agente de United Talent; y Celia Carrillo, directora de Music by Spain.

Asimismo, las mesas contarán con la aportación de Claire Imoucha, directora de Amazon Music España; Rafael Fernández de Alarcón, director de la marca Telefónica S.A.; Yurdana Burgoa, CEO de Last Tour; y Edu Valverde, de Experiencias Visuales, entre otros ponentes.

Además de los paneles de discusión y el espacio para el 'networking', el foro concluirá con la presentación de las conclusiones del encuentro y el establecimiento de futuras líneas de colaboración entre ambos lados del Atlántico.