Nebulossa gana el Benidorm Fest con 'Zorra' y representará a España en Eurovisión 2024

BENIDORM, 4 (EUROPA PRESS)

Nebulossa ha ganado la tercera edición del Benidorm Fest y será quien represente a España en Eurovisión 2024 con su canción 'Zorra', que ha obtenido 156 puntos.

En segunda posición ha quedado St. Pedro, con 139 puntos, seguido de Angy Fernández, con 128. Completan la clasificación Jorge González con 'Caliente', Almácor con 'Brillos Platino', María Peláe con 'Remitente', Sofía Coll con 'Here to Stay' y, el farolillo rojo se lo ha llevado Miss Caffeina, con su tema 'Bla, Bla, Bla'.

La tercera edición del Benidorm Fest ha llegado a su fin con una gala conducida por Ruth Lorenzo, Marc Calderó y Ana Prada en la que han participado ocho finalistas, salidos de las dos semifinales que se han llevado a cabo esta semana.

Al igual que en la semifinal del jueves, María Peláe ha sido la encargada de abrir las actuaciones con su tema 'Remitente'. Acompañada por cuatro bailarines que representan escenas como los fusilamientos y los bombardeos, también aparecen en escena doce cruces que representan a doce de las militantes socialistas fusiladas, Peláe termina la actuación abriendo los brazos para convertirse en la décimotercera.

Los colores desaparecen del escenario para la actuación de st. Pedro. El canario viene con el bolero 'Dos Extraños', con una elegante puesta en escena en la que sale al escenario rodeado por las sombras de cuatro bailarinas con la que cuenta esta historia de desamor. Un único foco ilumina al cantante, que sale con una rosa en la mano.

'Sé quién soy', grita Angy Fernández en su actuación, en la que aparece acompañada por dos paredes gigantes y varias bailarinas y guitarristas. Una puesta muy teatralizada en la que la cantante vuelve al pop rock que la hizo conocida a mitad de los 2000. Protagonista de uno de los momentos más recordados de esta edición, en pleno subidón de guitarras, focos y música, Angy y sus dos bailarinas se abrazan emocionadas en el escenario en un gesto que representa la aceptación y superación de los miedos.

También son protagonistas de su actuación los bailarines que acompañan a Jorge González, que se monta un número lleno de baile para su 'Caliente'. Mucho fuego, pose y coreografía potente forman la cuarta actuación de la noche, que comienza con el humo y el calor de una sauna. En su tercer intento para ir a Eurovisión, el cantante aparece de negro con el torso al aire y pintado con flores negras.

Nebulossa, la revelación de la edición, ha confiado en una escenografía con rojos y dorados para interpretar su tema 'Zorra'. Mery Bas ha cantado encima de un sofá circular acompañada por dos bailarines, que acaban quitándose buena parte de la ropa al final. Preguntados por la elección de esta puesta en escena, los integrantes de la banda alicantina han explicado que buscan que su mensaje "no solo es para las mujeres", sino para todas aquellas personas que se han sentido así.

La puesta en escena más eurovisiva de la noche la ha traído Sofia Coll, con su canción hecha expresamente para el festival 'Here To Stay'. Tocado, unas escaleras gigantes, unas piezas de atrezzo de fondo y mucho baile en esta puesta en escena en la que va acompañada por cinco bailarines. En una escenografía inspirada en el surrealismo, Coll incorpora en su vestuario elementos que recuerdan a la obra de Dalí.

Desde las alturas comienza Alberto Jiménez, el cantante de Miss Caffeina, para su 'Bla Bla Bla'. Desde un cubo en el que también había varios bailarines, ha protagonizado una actuación muy centrada en la expresión corporal y el baile interpretativo. Un cubo gigante, escaleras a los lados y mucho trabajo de cámara y plano corto elevan esta puesta en escena.

Y finalmente, Almácor, con una actuación que derrocha carisma llena de efectos especiales y pirotecnia que estaba programada pero que por un fallo técnico no se han podido visualizar al igual que la corona de fuegos finales que había preparada en la actuación y que no ha funcionado. Los asistentes han pedido entre gritos y abucheos la repetición de la actuación, aunque finalmente no se ha dado el caso.

El de Villena ensalza su personalidad con una exhibición de energía en la que se usa muy bien su conexión con la cámara. El uso de la inteligencia artificial en la puesta en escena es una novedad en el Benidorm Fest. Así, salen efectos a su alrededor y la chaqueta del cantante se transforma en varios momentos.