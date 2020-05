Noches del Botánico se retrasa a 2021 manteniendo su programación

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición de Noches del Botánico no se celebrará este año y se retrasa hasta 2021. "Se acerca la esperada fecha del comienzo del festival y seguimos enfrentándonos a una situación incierta provocada por el COVID-19", apunta la organización.

En un comunicado remitido a Europa Press, añade: "En estas circunstancias, por responsabilidad y con una enorme tristeza, consideramos que en la situación actual no se dan las condiciones necesarias para que Noches Del Botánico se realice en las fechas que teníamos previstas".

El festival se está "esforzando al máximo" para poder ofrecer todos los conciertos programados para esta quinta edición y, de hecho, "la gran mayoría de artistas ha confirmado ya su participación en 2021".

Actualmente, estos son los artistas confirmados con sus nuevas fechas para 2021:

11/06/21 - Wilco

15/06/21 - Woodkid / Awir Leon

16/06/21 - Estrella Morente / Kiki Morente

18/06/21 - Gipsy Kings ft. Nicolas Reyes and Tonino Baliardo / La Barbería del Sur

19/06/21 - Pat Metheny Side-Eye

23/06/21 - Víctor Manuel / Nando Agüeros

25/06/21 - Zenet / Javier Ruibal

29/06/21 - LP

30/06/21 - Tom Jones

03/07/21 - Belle and Sebastian / Beth Orton

04/07/21 - Crowded House / Laredo

06/07/21 - Agnes Obel / John Grant

07/07/21 - Rufus Wainwright

08/07/21 - Cecile McLorin Salvant / Tigran Hamasyan Trio

09/07/21 - Tomatito con Duquende, Israel Fernández y Antonio Reyes / Alex Conde

10/07/21 - Diego El Cigala

15/07/21 - Asaf Avidan / Mayra Andrade

16/07/21 - Zucchero / Patáx

17/07/21 - Vicente García / Tony Succar

18/07/21 - Carlinhos Brown / Cimafunk

19/07/21 - Yann Tiersen / JJ Machuca

20/07/21 - Jessie J

21/07/21 - Youssou N'dour / Cymande

24/07/21 - Andrés Suarez / Isma Romero

28/07/21 - Oscar D'León / Eva Ayllón

29/07/21 - Los Secretos / Twanguero

Por otro lado, estos son los artistas que aún pendientes de nueva fecha, también han confirmado su participación en el festival:

· Of Monsters And Men / Smith & Thell

· Cat Power

· George Thorogood / Vintage Trouble

· Little Dragon / The Cinematic Orchestra

· Graham Nash / Kiko Veneno

· Herbie Hancock / Alfa Mist

· Imelda May / Nikki Hill

Todas las entradas ya adquiridas serán válidas para los conciertos de 2021 sin necesidad de hacer ninguna gestión y, en el caso de querer realizar una devolución, ésta podrá realizarse en un plazo de 60 días a través del distribuidor oficial: entradas.com.

En el caso de Dido y Quique González no ha sido posible reprogramar sus conciertos. Para ambos casos se ofrecerá la devolución de la entrada o, si el comprador lo prefiere, la posibilidad de canjear el importe de las entradas antes del 31 de diciembre para cualquier otro concierto en nuestro festival programado para 2021.

"Todas las personas que hayáis comprado entradas recibiréis un correo electrónico en los próximos días con toda la información detallada. Tened paciencia, contactaremos con todos y cada uno de vosotros. Muchas gracias a todos por vuestra apoyo y comprensión", termina el festival.