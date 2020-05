Promotores musicales: "No se nos pasa por la cabeza esperar a junio a ver qué pasa con los festivales"

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Promotores Musicales (APM), Albert Salmerón, ha alertado de que al sector "no se le pasa por la cabeza esperar a junio a ver qué pasa con los festivales" y ha instado al Ministerio de Cultura y Deporte a fijar una fecha a partir de la cual puedan celebrarse.

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha asegurado en relación a la celebración de festivales de música en verano dentro del proceso de desescalada por la pandemia de coronavirus que será algo que "se decidirá en su momento y habrá que esperar". "Hemos pensado en todos los sectores, pero es verdad que la desescalada llega hasta finales de junio y quedan los festivales de verano", ha destacado.

Salmerón, que ha calificado el Real Decreto de medidas aprobado este martes 5 de mayo como "insuficiente y decepcionante", ha afirmado en declaraciones a Europa Press que no da "por cerrado" el asunto de las fechas para poder celebrar festivales de música y que en los próximos días continuarán trabajando en un asunto en el que "ya se va tarde".

"No entendemos como no se toman ciertas medidas que en otros países europeos sí se han hecho, y que además son imprescindibles para poner orden en la música en directo", ha lamentado. Para el promotor musical, era "imprescindible" que el ministro "dijera qué va a pasar" y hasta cuándo no van a poder celebrarse estos eventos "por causa de fuerza mayor".

"La solucion es que pongan fecha en el calendario y que nos digan que no vamos a poder programar conciertos o festivales hasta cierta fecha. Si no, no podemos avanzar con seguridad jurídica", ha explicado, añadiendo que no se está teniendo en cuenta "al 95% del sector de la música en directo".

"El sector estaba pendiente hoy para tener una declaración con la que poder cancelar o aplazar de forma ordenada y con seguridad jurídica. Pero parece que el ministro desconoce cuál es el mecanismo de estos eventos, lo que implican y los tiempos de producción y montajes, todo muy complejo", ha criticado.

Para Salmerón, a la espera de la decisión del Gobierno, será "muy difícil" la celebración de festivales este verano, al menos los de "complejo formato". "Haber hecho un anuncio de este tipo con fecha no es tan difícil, porque no requiere aportación económica", ha concluido.