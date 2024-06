Rock in Rio Lisboa cierra su primer fin de semana con 160.000 asistentes en conciertos como Ed Sheeran o Scorpions - ROCK IN RIO LISBOA

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 10ª edición del festival Rock in Rio Lisboa cerró su primer fin de semana del pasado 15 de junio colgando el cartel de 'todo vendido' y 160.000 asistentes, con conciertos como el de Ed Sheeran, Scorpions, el gallego Íñigo Quintero o Lukas Graham, entre otros.

El primer día, el sábado, tanto Evanescence, que cantaron temas como 'My Immortal' o 'Bring Me Back to Life', y los Scorpions, que consiguieron reunir a 80.000 personas frente al Escenario Mundo de la Ciudad del Rock, marcaron una jornada "rock", según ha informado la organización, a la que se unió Extreme, que recordó éxitos como 'More Than Words'.

Por su parte, el segundo día, el domingo 16 de junio, Rock in Rio Lisboa acogía a 80.000 personas en el concierto de Ed Sheeran en el escenario Mundo, que volvía al festival tras 10 años. Según la organización, el artista subió al escenario acompañado sólo por su guitarra y cantó todos sus éxitos, 'Castle On The Hill', 'Shivers' y 'Give Me Love'.

Además, a los conciertos como el de Calum Scott, asistió el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Scott recibió al público con 'You Are The Reason' y 'Dancing On My Own'. Mientras, el artista Jãose se comió un pastel de nata en el escenario mientras cantaba 'Idiota', y Fernando Daniel compartió 'Casa' con Lukas Graham, que también interpretó 'Love Someone' con el cantante portugués.

Debido al calor, la "máxima" preocupación del festival ha sido mantener al público hidratado y en ese sentido hasta la medianoche de la primera jornada se habían producido 247 incidentes, la mayoría heridos leves, dos evacuaciones, una caída y otra descompensación de una enfermedad crónica. El recinto contó con 55 profesionales entre médicos, enfermeros, pediatra, traumatólogo y psicólogos.

Rock in Rio Lisboa 2024 continúa este fin de semana, 22 y 23 de junio de y contará con 12 horas diarias de música y las actuaciones de artistas como Jonas Brothers, Doja Cat, James, Camila Cabello y Aitana, que llevará a Portugal su gira 'Alpha Tour'.