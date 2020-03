Rozalén, Marwan, Rayden y Andrés Suárez, en el festival 'Yo me quedo en casa'

View this post on Instagram

Qué mejor entretenimiento para estos días en casa que escuchar en directo a tus artistas favoritos? Y si además puedes saltar de perfil en perfil descubriendo a los que no conocías? #YoMeQuedoEnCasaFestival es un festival que se va a realizar en cada uno de los perfiles de los artistas participantes, por lo que podrás ir descubriéndolos entrando en sus perfiles a las horas señaladas en nuestros horarios. Disfrutad!!