Sara Curruchich presenta nuevo videoclip: 'Tukur'

MADRID, 12 Jun. (EDIZIONES) -

La cantautora guatemalteca maya kaqchikel Sara Curruchich estrena este viernes en exclusiva en Europa Press su nuevo videoclip, 'Tukur', dirigido por Jayro Bustamante.

Con 'Tukur', Sara se adentra con más fuerza en la espiritualidad y la cosmovisión maya, ya que en sus versos le canta a una esencia inmaterial que transcendió del plano físico, pero que acompaña a las personas a través del aire, el fuego y los sonidos de las montañas.

"Es una canción que le canta a nuestras abuelas y a nuestros abuelos, quienes nos acompañan en nuestros caminos. También es una manera de romper el miedo sobre el búho, ya que mucha gente cree -en Guatemala- que este animal trae noticias malas, pero realmente es un cantor o una cantora", explica, añadiendo que 'Tukur' significa "búho".

El videoclip fue dirigido por el multipremiado director guatemalteco Jayro Bustamante, creador de las películas 'Ixcanul', 'Temblores' y 'La Llorona', que se han presentado en el Festival de Cine de Berlín (Oso de Plata), el Festival de Cine de San Sebastián (Premio Sebastiane Latino) y el Festival de Cine Sundance, entre otros.

Jayro Bustamante agrega que el tema le hizo sentir la naturaleza y todos los elementos: "Lo primero que me pasó al escuchar la canción es que me sentí en un lugar seguro, un universo protegido por alguien, por una fuerza femenina, por una abuela. Pero este universo no estaba cerrado, a él podían entrar otros tipos de energías, personajes, figuras místicas, mitológicas, criaturas generosas que me invitaban al baile, una fuerza que de alguna manera yo conocía".

"Pero lo más importante fue que quisimos compartir el significado que el búho tiene para algunas comunidades indígenas", apostilla Sara.

SOMOS

Tukur, está incluido en 'Somos', el debut discográfico de la artista, que se edita este mismo 12 de junio en formato físico a través de Mamita Records.

Ser mujer en Guatemala es un acto de resistencia. Ser mujer maya kaqchikel y artista es, en sí mismo, una declaración política, pero también un gesto radical hacia la vida, y sería la mejor forma de presentar a Sara Curruchich: la primera cantautora indígena guatemalteca en llevar sus cantos a nivel internacional en kaqchikel, su idioma materno, y en español.

Fue premiada como Artista Revelación por la Fundación Dante Alighieri en 2015, y, en la misma categoría, en los Premios Estela en 2017, ambos guatemaltecos, y es embajadora del movimiento HeForShe de ONU Mujeres.

Es gestora cultural, imparte talleres de música en distintas comunidades de Guatemala y tiene un fuerte compromiso con la memoria histórica de los pueblos indígenas. Ha recorrido infinidad de rincones y espacios de su país, pero también del continente americano y de Europa.

'Somos' fue grabado y producido en Guatemala, Francia y España, con la colaboración de Amparo Sánchez (Amparanoia) y la dirección artística y producción musical de Gambeat (bajista del grupo La Ventura Manu Chao). Un trabajo que dialoga con diversos géneros como el rock, el folk y la música tradicional maya kaqchikel.