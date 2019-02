O Son do Camiño 2019 tendrá a Black Eyed Peas, Iggy Pop, David Guetta, Die Antwoord, Rosalía y Vetusta Morla

O SON DO CAMIÑO

22/02/2019

MADRID, 22 Feb.

El Monte do Gozo de Santiago de Compostela será de nuevo la sede de la segunda edición del Festival O Son do Camiño, que tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de junio y reunirá a grandes estrellas del panorama internacional y nacional como Black Eyed Peas, Iggy Pop, David Guetta, Die Antwoord -en la que será su única fecha este año en España-, Rosalía, Bastille, Bloc Party -que tocarán íntegramente Silent Alarm-, Richard Ashcroft, Vetusta Morla o Dimitri Vegas & Like Mike.

O Son do Camiño, que en su primera edición congregó a 84.000 asistentes, se erigió como uno de los grandes acontecimientos culturales de 2018 en nuestro país, además de convertirse en el primer festival español en agotar los abonos disponibles el día de salida a la venta y en poco más de 2 horas.

El cartel del Festival lo completan The Hives, W&W, Beret, Ayax y Prok, Graveyard, Royal Republic, Bad Gyal, Second, Varry Brava, ELYELLA, Shinova, Full, Kitai, Molina Molina, Alice Wonder y Cariño. Además de una nutrida representación gallega: Iván Ferreiro, Eme Dj, Hard GZ, Igloo, Mordem, Marem Ladson, Baiuca, Familia Caamagno y Ortiga.

Los abonos se pondrán a la venta el miércoles 27 de febrero a las 12.00 horas solo en www.osondocamino.es y www.eventbrite.es con un precio especial de lanzamiento de 49 euros más gastos de gestión.

Son do Camiño contará con dos opciones para pernoctar al lado del recinto: una zona de descanso y un Glamping. Ambas son de pago y estarán dotadas de todos los servicios: duchas, cafetería, consigna, seguridad, puntos de recarga de dispositivos móviles... La venta se activará en los próximos días.

O Son do Camiño es un festival patrocinado por la Xunta de Galicia y con la colaboración de Estrella Galicia que nació en 2018 con el objetivo de promover la imagen de Galicia en el ámbito internacional a través de uno de sus principales activos turísticos y culturales: el Camino de Santiago.

Es también una oportunidad para difundir los valores y el talento local -un 25% de los artistas anunciados son gallegos - , para reforzar el tejido empresarial gallego -más de 850 puestos de trabajo generados y 83% de proveedores gallegos de todos los sectores- y para fomentar la colaboración público-privada con el desarrollo de una programación cultural de manera conjunta y coordinada.