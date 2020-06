Sorteamos vinilos de The Posies versionando a Big Star por cortesía de SON Estrella Galicia

MADRID, 1 Jun. (EDIZIONES) -

The Posies realizaron este sábado un concierto exclusivo de la mano de SON Estrella Galicia, durante el que Ken Stringfellow (desde Francia) y Jon Auer (desde Canadá) decidieron adelantar en directo dos temas inéditos de su próximo trabajo: 'Sideways' y 'Dark Side of Light'.

Además de estos dos nuevos adelantos, The Posies interpretaron clásicos como 'Dream All Day', 'Solar Sister'o 'Flavor of the Month' de su obra cumbre 'Frosting on the Beater', y también versionaron 'Thirteen' y 'The Ballad Of El Goodo' de Big Star, la mítica banda de Alex Chilton fundada en los setenta.

No es algo nuevo la admiración de The Posies por Big Star, pues es una de sus principales influencias. Algo que ya han demostrado en multitud de ocasiones y que les llevó en 2017 a grabar un vinilo especial con SON Records en los Radar Estudios de Vigo.

A los míticos Ken Stringfellow y Jon Auer, miembros fundadores de The Posies, se unió en esta grabación el batería Frankie Siragusa, quien también acompaña a The Posies en directo.

Guitarras directas, voces sugerentes... este SON Records recogido en Radar Estudio recoge al 100% la esencia de los mejores The Posies homenajeando a unos de sus referentes, a quienes además tuvieron en el pasado la oportunidad de unirse en gira, como músicos de directo.

En esta grabación de SON Records, The Posies versionan 'September gurls' y 'Thirteen', dos de las canciones más emblemáticas de Big Star. Y por cortesía de SON Estrella Galicia, sorteamos en Europa Press cuatro vinilos que recogen estas dos canciones registradas por el grupo en Vigo.

Para optar a uno de estos vinilos, tan solo tienes que seguir a Europa Press Música en Facebook y contarnos AQUÍ por qué te gusta The Posies y si alguna vez les has visto en directo. Tan sencillo como eso.

El próximo miércoles 10 de junio escogeremos a los ganadores, como siempre al azar, respondiendo a los mensajes que previamente nos hayan dejado en el post del sorteo en Facebook.