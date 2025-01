La Tania debuta con su disco 'Amoríos': "Las coplas que se hacían antes eran increíbles, súper feministas"

Sobre su nominación al Goya por Mejor Canción Original con 'Los almendros': "Para mí ya está ganado".

La artista Tania García Martínez, conocida como La Tania, debuta con su disco 'Amoríos. La verdad de mi coplilla', un trabajo que nace de una "reconciliación" y de una búsqueda en la que ella se ha "dignificado". En ese sentido la artista ha explicado que antes la copla, asociada muchas veces al franquismo, era "súper feminista".

"La copla siempre ha estado asociada a un momento, tiene mucha carga política. No se merece tener esa carga política porque a nivel musical es muy rica (...) He intentado contar todos mis amoríos de una manera muy libre. Algo que me llama mucho la atención es como la copla, precisamente, las canciones que se hacían antes, eran increíbles, canciones súper feministas: una mujer que se va con un hombre joven...", ha explicado la cantante en una entrevista con Europa Press.

Esos prejuicios que se muestran en la copla los ha vivido ella misma en su relación con Yerai Cortés, guitarrista y protagonista de la primera película de C. Tangana, 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés'. "Yo he vivido esos prejuicios. Por ejemplo, Yerai es más joven que yo y he tenido mucha carga por la raza o por la edad, pero es mi verdad", ha añadido.

En 'Amoríos. La verdad de mi coplilla' la artista se aleja de la carga política pero no de la social y así lo muestra en una de las canciones, 'El emigrante', que dirige a "todas esas personas que tuvieron realmente que irse de este país por una necesidad".

"Me fui a París y aunque fue una decisión propia sí que tuve la sensación de ser emigrante, esa nostalgia, ese echar de menos tu país. Decidí cantar esta canción que a mi abuelo le encantaba, rescaté esa copla por una sensación que tuve de emigrante. Con un amigo mío decidimos cantarla en bares y mucha gente española de París o que sus abuelos son españoles, y que sí se tuvieron que ir por una necesidad me decían: 'Tania, esta canción me recuerda mucho a mi bisabuelo'. Es una canción que representa mucho lo que fue España, y para no olvidarnos nunca de eso, de alguna manera", ha manifestado.

EL GOYA A MEJOR CANCIÓN ORIGINAL "YA ESTÁ GANADO"

La película que dirige C. Tangana y en la que la artista aparece, ha permitido, tanto al guitarrista Yerai Cortés como a La Tania, compartir una canción, 'Los almendros'. Esta les ha valido la nominación al Premio Goya a Mejor Canción Original en la 39.ª edición de los galardones, que se celebrarán el próximo 8 de febrero en Granada.

"Es una canción a guitarra y voz, no tiene más. Me encanta, en realidad que eso se haya valorado de alguna manera, que una canción a guitarra y voz en directo se haya valorado. Ya me siento súper premiada. Pase lo que pase, estoy feliz (...) La gente de mi entorno sí que dice eso (que pueden ganar la estatuilla), pero todo el rato digo lo mismo: para mí ya está ganado, pase lo que pase", ha dicho agradecida.

UN DISCO PARA DIGNIFICARSE, PARA CONTAR "SIN NINGUNA VERGÜENZA"

En este primer trabajo la artista se une con Cortés, quien es letrista y compositor en todas las canciones, pero principalmente, lo que la cantante quería era dignificarse y narrar una historia "sin ninguna vergüenza".

"Antes de que nadie lo cuente, de que esto se divulgue y hable la gente, cuento cómo me siento. Esta es mi verdad y lo cuento porque quiero dignificarme, lo cuento sin ningún tipo de vergüenza, muy orgullosa (...) A Yerai le sigo acompañando y le voy a apoyar en todo lo que él decida, le quiero muchísimo. Pero hay un momento en el que tú también dices: 'ahora es mi momento'. Había pasado una serie de cosas, que las cuento en la película, y ahora me pongo a mí por delante. Necesitaba mi propio recorrido o mi propia búsqueda", ha apuntado.

'Amoríos' reúne la parte de tradición de la copla pero sin alejarse de lo moderno y precisamente esta mezcla de estilos --desde bases de reguetón y 'autotune' a una voz rasgada flamenca-- ha contado con la dirección creativa y producción de C. Tangana, a quien La Tania dedica la última canción del disco, 'Un beso de mi compare. Gracias Pucho'.

"Él quiso echarme una mano, confió en el proyecto. Esta canción, es una canción que se la cantan en realidad Yerai y Pucho (C. Tangana). Y antiguamente, Rafael Farina por ejemplo, se dedicaba mucho en las canciones. Entonces era dedicarla de mi casa, Yerai y yo, a Pucho. Y me apetecía que hubiese una canción en la que dos hombres se dicen cosas bonitas, es una canción de amor entre ellos dos, en realidad", ha concluido.