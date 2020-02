The Black Crowes en Madrid: Información y entradas

Actualizado 04/02/2020 14:00:43 CET

MADRID, 4 Feb. (EDIZIONES) -

La gira de reunión de The Black Crowes, con los hermanos Chris y Rich Robinson al frente, pasará el próximo 12 de noviembre por el WiZink Center de Madrid. Será el único concierto del grupo en España dentro de su periplo por Europa.

Las entradas para este concierto costarán desde 50 euros más gastos y se puede comprar desde este viernes 7 de febrero a las 10:00 horas en www.livenation.es, Ticketmaster.es (+red ticketmaster) y Wizinkcenter.es. Los usuarios registrados en www.livenation.es tienen acceso a una preventa desde 24 horas antes, desde el jueves 6 a las 10.

Más de un lustro después de su separación, la banda regresa este año a los escenarios con una gira mundial en la que interpretarán en su totalidad su álbum de debut de 1990, 'Shake your money maker', junto a los más grandes clásicos de su repertorio.

La historia de The Black Crowes tiene todos los ingredientes de la épica del mejor rock n' roll: éxito, reconocimiento, conciertos ante multitudes, excesos, hedonismo, giras enormes con entradas agotadas, 35 millones de discos vendidos y, por encima de todo, grandes canciones. Y ahora, en un nuevo capítulo.

Un regreso ciertamente inesperado, pues en el caso particular de la banda de Georgia no han faltado a lo largo de los últimos treinta años durísimas peleas entre los dos hermanos al frente de la banda, el vocalista Chris y el guitarrista Rich Robinson, dos de los últimos grandes héroes del rock más clásico que un lustro atrás finiquitaron al grupo por tercera vez dando por hecho que no volverían a hablarse nunca más.

Aparentemente irreconciliables, su tensa relación fue la gran causante de las idas y venidas del grupo -y de que cada cual emprendiera sus propios proyectos en el camino-, la última de ellas en 2015 y definitiva... hasta hoy. Porque como admite Chris Robinson (Marietta, Estados Unidos, 1966) a Europa Press, han pasado los últimos años "separados haciendo cosas" y encontrándose a ellos mismos "como personas, como músicos".

"Tuvimos momentos buenos y trágicos, alegría y tristeza, amor, todo eso. Pero lo cierto es que alejarnos de la banda por todo este montón de tiempo nos ha hecho dar con algo nuevo y positivo desde una perspectiva diferente", plantea el cantante, dando a entender que con el paso de los años ya no tienen la piel tan fina y han aprendido mucho de las cosas que quizás no hicieron bien en el pasado.

La complicada relación entre Chris y Rich les ha puesto en lugar destacado entre las bandas de hermanos que tanto juego han dado a la historia del rock n' roll. Pero a los 53 años, un Chris especialmente risueño y divertido al otro lado del teléfono resume cómo se fraguó el reencuentro: "¿Qué le dices a tu hermano después de tanto tiempo? Pues con tu hermano no tienes que decir demasiado. Esa es la otra parte de todo ello" [lee la entrevista completa AQUÍ].

Entrevistamos a Chris Robinson (The Black Crowes): "Cuando la música es buena, está viva" https://t.co/Uawpd47u8a La gira de reunión de la banda pasará el 12 de noviembre por el @WiZinkCenter de Madrid — EP Música (@epmusica) February 3, 2020

Sea como fuere, The Black Crowes están de vuelta con nuevos integrantes, por cierto, pues los hermanos están acompañados ahora por cuatro fichajes: Isaiah Mitchell (guitarra), Tim Lefebvre (bajo), Raj Ojha (batería) y Joel Robinow (teclados).

INFORMACIÓN Y ENTRADAS PARA MADRID

Apertura de puertas: Por anunciar

Precios:

- Pista 50€ + 6.50€ gastos

- Grada 50€ + 6.50€ gastos

Paquetes VIP:

- HARD TO HANDLE - MEET&GREET PACKAGE PISTA (PL1 PISTA) 298€ + 39.50€ gastos

- HARD TO HANDLE - MEET&GREET PACKAGE NUMERADO (PL1 Grada) 298€ + 39.50€ gastos

- TWICE AS HARD - VIP TOUR PACKAGE PISTA (PL1 PISTA) 174€ + 23€ gastos

- TWICE AS HARD - VIP TOUR PACKAGE NUMERADO (PL1 GRADA) 174€ + 23€ gastos

INFORMACIÓN DEL EVENTO

El Hard to Handle - Meet&Greet Package Pista incluye:

· Entrada general de pista

· Acceso VIP Early Entry al recinto

· Meet&Greet exclusivo con The Black Crowes antes del concierto

· Foto individual con The Black Crowes

· Libro coleccionable con letras de canciones Shake Your Money Maker firmado por The Black Crowes.

· Petaca de Shake Your Money Maker

· Juego de cartas de Shake Your Money Maker

· Un set de dados de Shake Your Money Maker

· Acreditación oficial Meet&Greet

· Staff y atención personalizada

· Disponibilidad muy limitada

El Hard to Handle - Meet&Greet Package Numerado incluye:

· Asiento numerado de primera categoría

· Acceso VIP Early Entry al recinto

· Meet&Greet exclusivo con The Black Crowes antes del concierto

· Foto individual con The Black Crowes

· Libro coleccionable con letras de canciones Shake Your Money Maker firmado por The Black Crowes.

· Petaca de Shake Your Money Maker

· Juego de cartas de Shake Your Money Maker

· Un set de dados de Shake Your Money Maker

· Acreditación oficial Meet&Greet

· Staff y atención personalizada

· Disponibilidad muy limitada

El Twice as Hard - VIP Tour Package Pista incluye:

· Entrada general de pista

· Libro coleccionable con letras de canciones Shake Your Money Maker

· Petaca de Shake Your Money Maker

· Juego de cartas de Shake Your Money Maker

· Un set de dados de Shake Your Money Maker

· Acreditación conmemorativa del tour

· Staff y atención personalizada

· Disponibilidad limitada

El Twice as Hard - VIP Tour Package Numerado incluye:

· Asiento numerado de primera categoría

· Libro coleccionable con letras de canciones Shake Your Money Maker

· Petaca de Shake Your Money Maker

· Juego de cartas de Shake Your Money Maker

· Un set de dados de Shake Your Money Maker

· Acreditación conmemorativa del tour

· Staff y atención personalizada

· Disponibilidad limitada