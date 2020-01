ARCOmadrid 2020 reforzará su carácter como feria para el conocimiento de creadores nacionales e internacionales

Publicado 03/01/2020 12:32:20 CET

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

ARCOmadrid 2020 celebrará su 39ª edición del 26 de febrero al 1 de marzo y reforzará su carácter como feria para el conocimiento de creadores nacionales e internacionales, con un total de 210 galerías de 30 países.

Además, el evento, organizado por IFEMA, incorpora como tema central el concepto 'It's Just a Matter of Time' (es solo una cuestión de tiempo), desde el que se observarán prácticas artísticas a partir de la obra de Félix González-Torres.

De acuerdo con IFEMA, ARCO "goza de buena salud" al contar con la confianza del sector en la Feria y en el mercado español, que se ha visto reflejado en el interés de las galerías por participar en la próxima convocatoria, en la que se ha producido un crecimiento de las solicitudes de participación y en la presentación de proyectos "más arriesgados" para sus espacios.

De este modo, ARCOmadrid potenciará la participación de los artistas dándoles más voz durante su celebración, a través de charlas, visitas guiadas y de un mayor número de proyectos de artista. Entre las galerías que han depositado su confianza en ARCO, destacan Massimo Minini y Francesca Minini; Perrotin, Barbara Weiss o Jan Mot, entre otros.

Por último, la participación de galerías españolas ha registrado un ligero incremento hasta sumar un total de 70 de diferentes ciudades españolas, como Ángeles Baños (Badajoz), Nordes (Santiago de Compostela) o Art Nueve (Murcia). Por su parte, Latinoamérica será de nuevo una de las principales representaciones internacionales de la Feria. Un 22 por ciento de la participación internacional (67%) lo acapara la presencia artística del continente americano, con especial presencia de Brasil y Argentina.