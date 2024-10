ASSITEJ cancela el circuito de teatro y circo 2024 y culpa al INAEM que se defiende: "No han agotado los procedimientos"

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

ASSITEJ España ha cancelado el Circuito de Teatro y Circo infantil 2024 y culpa al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) por un recorte presupuestario del 48 por ciento con respecto a las dos ediciones anteriores de las ayudas, que afectan a los más de 11.000 niños y jóvenes que estaba previsto que pudieran asistir a las 49 funciones programadas.

Sin embargo, fuentes del INAEM han asegurado a Europa Press que no existe tal recorte y que se mantiene la misma cantidad (10.096.138 euros). En este sentido, precisan que en esta edición hay dos modalidades de ayudas bienales y un cambio en la ejecución de la convocatoria.

En cualquier caso, desde ASSITEJ, el secretario general Gonzalo Moreno denuncia la "falta de interlocución" por parte de la institución dependiente del Ministerio de Cultura y apunta que llevan tiempo esperando mantener una reunión con la directora del INAEM, Paz Santa Cecilia, y con la subdirección de Teatro, dirigida por Miriam Gómez.

"Nos hemos encontrado ante una desafección y una falta de interés por resolver las problemáticas un poco preocupantes. Es un sentimiento bastante compartido por gran parte del sector", admite.

Esta falta de interlocución, según el secretario general, obliga a ASSITEJ a cancelar las 49 funciones programadas. "Nos rechazaron el primer proyecto y les dijimos que lo íbamos a reformular para adaptarnos a esos recortes y buscar soluciones. Pero nos dicen que no es factible, que no podemos reformular el proyecto. Pedimos reuniones de urgencia y nos dicen que nos convocarán una vez que se hayan resuelto las ayudas. Ante eso, no nos daban otro remedio que cancelar", ha explicado.

Moreno ha avanzado que solicitarán una reunión con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para trasladarle este problema, y también con la directora general de Derechos Culturales, Jazmín Beirak. "Ellos no están atendiendo al público infantil y juvenil y es su obligación. Nosotros no necesitamos hacer las actividades y las hacemos porque la Administración tiene esas dificultades y nos ofrecemos ser una herramienta de apoyo", concluye.

Por su parte, desde el INAEM argumentan que cuando se realiza una resolución provisional, los afectados tienen un plazo para presentar alegaciones, y ASSITEJ no lo ha hecho. "No han presentado las alegaciones, por lo tanto no han agotado el procedimiento administrativo. No se les puede dar más o menos dinero porque no agotan el plazo. Es una cuestión administrativa", señalan.

Además, remarcan que ASSITEJ ha presentado una carta de renuncia a las ayudas, por lo que "son ellos los que se han retirado del procedimiento". Sobre las reuniones fallidas con Paz Santa Cecilia o Miriam Gómez, el INAEM explica que no pueden hablar con los peticionarios de las ayudas, siempre y cuando esté abierto el procedimiento de resolución de las ayudas, porque incurrirían en "agravio comparativo y bloqueo institucional".

"Se les ha invitado a seguir los cauces administrativos, pero no podemos sentarnos a hablar con unos peticionarios y con otros no. No lo hacemos con nadie. Sería irregular", afirman, al tiempo que añaden que reciben en torno a un millar de peticiones.

Por último, recalcan que desde el INAEM están interesados en proteger el teatro infantojuvenil y van a hacer "lo posible" para ser un apoyo en esta materia. "Las artes escénicas para la Infancia y la Juventud son una prioridad para nosotros. Apostamos por la creación de nuevos públicos y mantenemos una defensa decidida de los derechos culturales de los espectadores de todas las edades", defienden.

En este sentido, indican que acercar las artes escénicas y la música en todas sus manifestaciones y lenguajes a los espectadores más jóvenes "es una apuesta de futuro y una necesidad". "Tenemos siempre en cuenta todo tipo de iniciativas, de festivales, de circuitos", sentencian.