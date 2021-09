La Casa de la Moneda lanza la III moneda del V centenario de la Vuelta al Mundo, dedicada a la Isla de las Especias

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre- Real Casa de la Moneda ha puesto a disposición del público la tercera moneda de la colección del V centenario de la Vuelta al Mundo, según ha informado la institución.

Esta moneda está acuñada en plata de ley con calidad 'proof' y facial de 10 euros, y está dedicada a la llegada a la Islas de las Especias. Con motivo del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo realizada por Juan Sebastián Elcano y de los cuatro años que duró el viaje, en el año 2019 se decidió dedicar una serie de 4 monedas de plata, una por año, a este evento.

En 1519, 239 hombres y cinco barcos partieron de España en busca de una ruta hacia el oeste, hacia las Islas de las Especias (hoy llamadas Islas Molucas en Indonesia). Atravesaron el Océano Atlántico, rodearon el extremo sur de Sudamérica por el Estrecho de Magallanes, y luego navegaron por el Océano Pacífico, llegando a Filipinas, donde Magallanes murió en 1521, y alcanzando finalmente las Islas de las Especias el 6 de noviembre de 1521.

El 6 de septiembre de 1522, la Nao Victoria regresó a España, comandada por Juan Sebastián Elcano y solo 17 marineros más. El emperador Carlos V lo nombró como 'Primus circumdedisti me' (el primer hombre en circunnavegar el mundo), como aparece en su escudo nobiliario.

La primera moneda se empezó emitiendo en el año 2019 dedicándola a 'La Partida', donde se ven los barcos abandonando España. La segunda, en 2020, está dedicada a 'El Paso del Estrecho de Magallanes - Mar de las Tinieblas', que era el nombre que recibía en aquella época el Océano Atlántico, totalmente inaccesible para los navegantes.

Un cronista de la época lo definió como un mar vasto e ilimitado, en el que los barcos no se atreven a salir de la costa, porque, aunque conocen la dirección de los vientos, no pueden saber adónde pueden ser llevados, ya que no hay ningún territorio habitado más allá y correrían el riesgo de perderse en la niebla y la oscuridad. Se pensaba que más allá había monstruos malignos y sirenas que llevaban a los hombres al fondo del mar.

La tercera, en 2021, está dedicada a la llegada a las Islas de las Especias en 1521. Tras cruzar el Estrecho de Magallanes, la flota realizó la primera travesía del Pacífico de la historia, deteniéndose en lo que hoy se llama Filipinas, donde Magallanes fue asesinado, y llegando a las Islas de las Especias (Molucas), cumpliendo su objetivo, con Juan Sebastián Elcano al frente del viaje. La cuarta, en 2022, estará dedicada a la Llegada a España después de cuatro largos años.

En el reverso de esta tercera serie que se ha emitido en 2021 se reproduce en colores una representación de La Llegada a las Molucas (Islas de las Especias). En la parte superior derecha de la moneda, en sentido horizontal y en mayúsculas, el valor de la pieza 10 EURO; a la izquierda, la marca de Ceca. En la parte inferior de la moneda, en sentido circular y en mayúsculas, la leyenda V CENTENARIO DE LA VUELTA AL MUNDO.

En el anverso, se reproduce la imagen de Juan Sebastián Elcano, tomada del retrato que se conserva en el Museo Naval de Madrid. A la izquierda, una rosa de los vientos. A la derecha, dentro de un óvalo, detalle de la cabeza de la obra escultórica titulada Carlos V, realizada por Leone y Pompeo Leoni, que se conserva en el Museo Nacional del Prado, de Madrid; debajo, en mayúsculas y en sentido horizontal, la leyenda CARLOS V.

En la parte superior de la moneda, en sentido circular y en mayúsculas, la leyenda ESPAÑA 2021. En la parte inferior de la moneda, la leyenda 'JUAN SEBASTIÁN ELCANO'. Ocupando todo el fondo de la moneda, unas líneas a modo de retícula de vientos.