Edward Berger aclara en San Sebastián que 'Cónclave' "no va de religión": "No espero ninguna reacción del Vaticano"

SAN SEBASTIÁN, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Edward Berger ha asegurado en San Sebastián que, su nueva película 'Cónclave', "no va de religión" y aborda los juegos de poder que se dan a puerta cerrada, ya sea a nivel político o empresarial, por ello no espera ninguna reacción del Vaticano.

"Si yo fuera el Vaticano, simplemente no reaccionaría. Yo creo que estaría por encima de eso. Cónclave es una película. No espero una reacción pública, pero incluso si la hubiera, lo cierto es que esta película no va de religión", ha asegurado el cineasta en rueda de prensa.

El realizador, que entre sus premios destaca un Oscar por 'Sin novedad en el frente', sí que ha admitido que los cardenales que conoce le han comentado que verán la película. "Yo creo que lo debatirán de puertas para adentro", ha agregado.

La película sigue de cerca cómo es la elección del Papa. La cinta arranca con la inesperada muerte del Sumo Pontífice, el cardenal Lawrence (Ralph Fiennes) es designado como responsable de dirigir el cónclave. Cuando los líderes más poderosos de la Iglesia Católica se reúnen en los salones del Vaticano, Lawrence se ve atrapado dentro de una compleja conspiración a la vez que descubre un secreto que podría sacudir los cimientos de la Iglesia.

El director ha explicado que se ha inspirado en los thrillers políticos de los 70 de Alan Pakula y pretende trasladar al espectador "la experiencia visceral" de un personaje, en este caso el cardenal Lawrence. "Lo que más me ha atraído de esta película es que se centra en un personaje, de manera que puedo hacer sentir al público que camino en los zapatos de esa persona", ha asegurado.

Algunas de las escenas de la película se han grabado en los estudios de cine Cinecittà (Roma), donde se ha recreado la Capilla Sixtina.