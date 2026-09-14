Emilio Morenatti participará en el máster de Fotoperiodismo Lens-Europa Press que comenzará en octubre

Archivo - Montaje sobre Emilio Morenatti con un retrato suyo y tres fotos de su autoría. - RETRATO: INÉS BAUCELLS/ COLLAGE: EMILIO MORENATTI

Madrid 14 (EP)

El fotoperiodista Emilio Morenatti, director de Fotografía de la agencia Associated Press (AP) para España y Portugal y dos veces premio Pulitzer (2021 y 2022) ofrecerá una masterclass en el máster de Fotoperiodismo que la Escuela de Artes Visuales Lens y la agencia de prensa Europa Press lanzarán el próximo mes de octubre.

Emilio Morenatti comenzó su carrera hace casi 40 años en el El Periódico del Guadalete en Jerez de la Frontera y en la agencia EFE cubriendo actualidad regional e internacional y en 2003 se incorporó a Associated Press. Durante su trayectoria, ha visitado más de 50 países cubriendo acontecimientos que han marcado la historia contemporánea, permaneciendo durante años en países como Afganistán, Israel y los territorios palestinos y Pakistán. Entre sus numerosos galardones destacan tres premios World Press Photo y dos Premios Pulitzer, en 2021, en la categoría de Fotografía de Reportaje, por una serie de imágenes sobre la vida de los ancianos en España durante la pandemia del COVID-19, y en 2022, en la categoría de Breaking news, por la cobertura de la invasión de Rusia en Ucrania.

Los alumnos del máster de Fotoperiodismo Lens-Europa Press tendrán la oportunidad de escuchar en persona, en palabras del propio Morenatti toda su trayectoria, sus experiencias y qué técnicas ha empleado para llegar a lo más alto del fotoperiodismo. La clase del director de fotografía de AP es una de las muchas que componen el programa del máster, que está diseñado desde la experiencia educativa de la academia Lens junto a la práctica real de periodistas, editores gráficos y fotógrafos tanto de Europa Press, como Eduardo Parra, Alberto Ortega o Ricardo Rubio, como de otros entornos editoriales como, Sergio Beleña, jefe de fotografía de El Confidencial, Matías Nieto, editor y fotógrafo de ABC, o Antonio Aragón Renuncio, fotógrafo documental enfocado en proyectos sociales con más de 250 premios, entre ellos UNICEF Photo of the Year 2018, HIPA, Xposure y POY Latam.

Los estudios están dirigidos a fotógrafos freelance, periodistas, graduados en Periodismo o Comunicación y profesionales de la imagen y constan de un programa de nueve meses. Las clases se impartirán los viernes por la tarde y los sábados por la mañana en grupos reducidos en las instalaciones de Lens.

Las prácticas del máster se desarrollarán tanto en la redacción de Europa Press, donde los editores gráficos de la agencia supervisarán el trabajo del alumno, como en los escenarios reales que cubren los fotoperiodistas: Congreso, Senado, Palacio de la Moncloa, los diferentes ministerios, organismos culturales, teatros, la propia calle en manifestaciones.

Las plazas pueden solicitarse a través de este enlace: https://lensescuela.es/master-fotoperiodismo-europa-press/