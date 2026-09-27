El Gobierno afirma que está en "permanente contacto" con el sector cultural ante el avance de la IA

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, atiende a los medios de comunicación en la Fundación Ortega-Marañón, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha afirmado que está en "permanente contacto" con el sector cultural y que "vela" por los intereses de los creadores y de los artistas y por la protección de la diversidad cultural ante el avance de la Inteligencia Artificial.

Así lo ha hecho saber el Ejecutivo en respuesta a una pregunta escrita registrada por Vox en el Congreso de los Diputados a la que ha tenido acceso Europa Press. En ella, el grupo parlamentario pedía que se explicase qué medidas exploraba el Gobierno para proteger al sector cultural y garantizar el respeto a los derechos de autor y la propiedad intelectual frente a la IA.

Así, el Ministerio de Cultura "está muy pendiente del trabajo de la Comisión Europea" en relación con el posible desarrollo de una normativa más amplia y específica en materia de propiedad intelectual e IA.

"El Ministerio de Cultura durante la actual Legislatura ha estado manteniendo reuniones con los distintos sectores creativos a efectos de conocer de primera mano sus preocupaciones e inquietudes, no sólo en materia de propiedad intelectual, sino también en relación con otros efectos que pueda tener la IA. En ese sentido, durante esas reuniones se quiso conocer su visión de este asunto, así como sus propuestas", añade el Ejecutivo.

Por eso, explica que se está reforzando la aplicación de la normativa nacional y europea, combinando instrumentos jurídicos, técnicos y de diálogo con el sector, con el objetivo de garantizar que la transformación digital sea justa, equilibrada y respetuosa con el talento humano.