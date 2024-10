Marisa Manchado, Premio Nacional de Música 2024: "Para asentar la paridad en ópera se necesitan muchas generaciones"

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compositora Marisa Manchado, que ha recibido este martes el Premio Nacional de Música 2024, ha asegurado que en la ópera están empezando a alcanzar la paridad de género, aunque apunta que "se necesitan generaciones" para asentar la igualdad en el número de hombres y mujeres.

"Ahora estamos empezando a construir la paridad, pero para que esta paridad se asiente, se necesitan generaciones, no un año ni dos, se necesita mucho tiempo. Y la palabra es construir, que es un verbo sólido, no es levantar porque se caen los cimientos", ha señalado en declaraciones a Europa Press, en las que ha aclarado que es un problema en todo el mundo "y no solo en España".

La premiada ha celebrado que comparta este galardón con otra mujer, concretamente Yolanda Auyanet, y que se reconozca el papel que realizan las compositoras. "Parece que a veces nosotras remamos a contracorriente y me parece estupendo que se reconozca nuestra labor", ha afirmado.

En este sentido, ha reconocido que durante su formación tuvo pocas referentes, por la escasa presencia femenina, aunque ha destacado la importancia de la rusa Sofiya Gubaidúlina. "Yo he tenido referencias femeninas en el mundo, empezando por mi propia madre, pero las referencias profesionales femeninas llegaron mucho más tarde. Yo me encontré con colegas cuando tenía veintipocos años y ellas estaban igual de perdidas y de solas que yo, y hemos ido creciendo juntas", ha afirmado.

Manchado ha lamentado que en el sector de la ópera falte "un poco de piña", al ser una profesión "muy solitaria" en la que se necesita pasar ratos en soledad para crear, por lo que se ha mostrado convencida de que uniéndose "se conseguirían más cosas". "Este no es un sector piña, como puede ser el cine o el teatro. Nosotros somos menos piña por el tipo de trabajo. La gente de teatro o del cine trabaja más en grupo para crear", ha indicado.

En cualquier caso, ha subrayado que muchos compañeros de profesión le han dado la enhorabuena por el premio. La galardonada ha revelado que ha conocido la noticia por medio del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, mientras iba en el autobús. "Me ha cogido con un nueve por ciento de batería. Es la primera vez que lloraba de emoción. Me ha resultado muy emocionante el premio y la simpatía y cercanía del ministro", ha desvelado.

Manchado ha confesado que en la primera persona que ha pensado ha sido en su hijo, quien ha quedado "traumatizado" por ver los conciertos a los que acompañaba a su madre de pequeño. "Cuando tengo algún reconocimiento, él se pone muy contento, aunque no viene a ninguno de mis conciertos porque de broma me dice que está traumatizado desde que era pequeño y me acompañaba", ha comentado entre risas.

YOLANDA AUYANET, ANTES DE ACTUAR EN FRANCIA

Por otro lado, Yolanda Auyanet también ha atendido a Europa Press, cuando estaba a punto de salir a actuar en Francia. La ganadora ha reconocido que todavía no se cree la noticia del Premio Nacional y ha revelado que las llamadas del ministro --hasta cuatro-- le han cogido en la ducha.

"Tengo la cabeza a dos bandas ahora mismo", ha confesado, antes de recordar que el ministro le ha tenido que llamar hasta cuatro veces antes de poder atender al teléfono. "Me estaba duchando y viendo la insistencia de las llamadas, al final he contestado y ha sido una noticia increíble porque no me lo esperaba para nada", ha añadido.

La artista ha destacado que este martes hará una función "pletórica de alegría y de energía" y sin que la noticia le perturbe mentalmente. "Ahora me concentraré porque es mi trabajo y pase lo que pase en el día, una debe concentrarse y hacer la función lo mejor posible", concluye.