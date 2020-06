Uribes despide a Rosa María Sardá, una "divertidísima presentadora": "La echaremos de menos"

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha recordado en el Senado la figura de Rosa María Sardá, "divertidísima presentadora" fallecida este jueves 11 de junio a la que se "echará de menos".

"Quiero tener un recuerdo para Sardá. Ella decía que no se fiaría de alguien que no tuviese sentido del humor, y me parece una frase que la define muy bien. Descanse en paz y todos lamentamos y sentimos su pérdida", ha concluido el ministro durante la Comisión de Cultura y Deporte, después de glosar algunos de sus logros también como actriz.