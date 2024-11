La Usina estrena la obra teatral 'Viernes, ¿cuántos viernes hay en diez años?', una denuncia del abuso sexual infantil

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sala madrileña La Usina acoge el estreno el próximo 7 de noviembre de 'Viernes, ¿cuántos viernes hay en diez años?', una obra teatral escrita por las actrices madrileñas Marta Levenfeld e Irene Esteban, que denuncia el abuso sexual en la infancia.

Tras dos años de proceso de creación, las autoras de la obra y también actrices principales, se subirán al escenario de La Usina para interpretar este guion que dirige Enrique Cervantes, con la ayudantía de dirección de Beatriz Mateos.

A un día de que la carrera musical de Delma vaya a despegar por una colaboración con uno de los artistas más influyentes del mercado, es avisada de que este ha sido denunciado por abuso sexual. Este contratiempo abrirá heridas del pasado de Delma, ya incapaz de afrontar el éxito sin antes haberse enfrentado a la etapa de su vida que más se ha negado.

Las autoras han querido reflejar mediante esta obra dos puntos de vista hacia el abuso: el primero, relata la parte de la protagonista más anclada a la realidad que, una vez adulta, decide enfrentarse al trauma y buscar justicia, frente al segundo punto, el de la infancia, en el que la protagonista interpreta el maltrato como el único amor conocido.

En concreto, 'Viernes, ¿cuántos viernes hay en diez años?' pretende reflejar el proceso en el que una mujer toma la decisión de denunciar al familiar que abusó de ella durante diez años de su infancia. El foco del caso de la pieza se encuentra precisamente en la dependencia que generó el abusador hacia su víctima.

"Podríamos resumir el pensamiento interno de nuestra protagonista en ¿cómo es posible que alguien que me maltrató fuese, a la vez, la persona a la que más quería? Si se supone que a un abusador se le tiene miedo, ¿por qué no me resistía cuando tenía que ir a su casa?, ¿cómo denunciar a mi familia?, ¿cómo aceptar que, quien más me tiene que querer, me maltrata?", subrayan las autoras.

La obra se estrena en la sala La Usina el 7 de noviembre a las 20.00 horas y continuará los jueves de noviembre, 14, 21 y 28.

SOBRE LAS AUTORAS Y ACTRICES

Marta Levenfeld es una guionista y actriz madrileña que empezó a escribir cuando tenía cinco años. Al cumplir su mayoría de edad comenzó la carrera de Literatura y Lingüística en la Universidad Complutense. Se formó con Alicia Luna en la Escuela de Guion de Madrid, y ha realizado durante años cursos de escritura creativa. Además, estuvo en la escuela de Juan Carlos Corazza y en el Centro del actor, y ha recibido cursos con directores como Andrés Lima o James Murray.

Además, ha encabezado como guionista cortometrajes como 'La opacidad del agua' y series como 'CYNTA'. Este es su tercer proyecto teatral y su tercer año dedicándose profesionalmente al mundo de la interpretación.

Por su parte, Irene Esteban es una periodista, actriz y cantante madrileña. Comenzó a actuar a los diez años formando parte de varias compañías teatrales durante su adolescencia. Se graduó en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid, centrándose al mismo tiempo en la escritura narrativa.

También se formó en Interpretación en el Estudio de Juan Carlos Corazza y en el Centro del Actor, y ha realizado varios seminarios tanto en el Teatro Guindalera como en la Joven Compañía. Ha debutado como directora con la obra 'La luz', de Maite Gallardo y cuenta con formación y experiencia en Teatro Musical, de la mano de la compañía Bèrett, además de canto y danza. Actualmente, acaba de arrancar su primera colaboración junto a la OCNE y el INAEM en el proyecto socioeducativo 'Adopta un músico', llevando la parte de puesta en escena, dramaturgia y trabajo teatral.

La música original es de Carolina Fontecha, y en colaboración con Fabián Jiménez. La producción es de Paula de la Mata e Inés Chabant, mientras que del diseño de arte y vestuario se encarga Sandra Espada con la asesoría especial de Antiel Jiménez. El diseño gráfico de cartel es de Jordi Brandia y la fotografía de Luis María Esteban.