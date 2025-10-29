La Orquesta Titular del Teatro Real ofrecerá un concierto en Pekín el próximo 14 de noviembre

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Titular del Teatro Real ofrecerá el próximo 14 de noviembre un concierto en el Centro Nacional de Artes Escénicas (NCPA) de Pekín, en la que será la primera actuación de su historia en China y donde estarán a las órdenes del maestro Gustavo Gimeno, nuevo director musical del Teatro Real.

El programa estará compuesto por el Concierto para piano nº 5, de Ludwig van Beethoven (1770-1827), con la participación del pianista español Javier Perianes; El amor brujo, de Manuel de Falla (1876-1946), y la Suite Pájaro de Fuego, de Igor Stravinski (1882-1971).

Esta actuación forma parte del plan estratégico de internacionalización del Teatro Real, con el que está realizando interesantes proyectos artísticos, institucionales y sociales en diferentes países, y afianza sus lazos de colaboración con China, iniciados institucionalmente en 2016 con su integración en la Liga Internacional de Teatros de la Ruta de la Seda.

Desde entonces, el Teatro Real ha participado en el Festival Internacional de Cine del NCPA y en el China Shanghái International Arts Festival, ha organizado la proyección de títulos de temática española de su plataforma My Opera Player en la sede del Instituto Cervantes de Peking y Shanghái y ha ofrecido actuaciones de Authentic Flamenco en el Museo de Arte de Pudong y en el National Centre for the Performing Arts, al que ahora regresa con música sinfónica.

El pasado año, el Teatro Real fue reconocido con el Premio Institucional Cátedra China, en su octava edición, como la institución española que más ha apostado por fomentar las relaciones entre España y China y por la organización de diferentes actividades artísticas en el país asiático para dar a conocer la cultura española.

Ignacio García-Belenguer, director general de la institución española, recogió el galardón de manos del ministro consejero de Cultura de la Embajada de China en España, He Young.

La Orquesta Titular del Teatro Real ha actuado en los últimos años en Alemania, Austria, Bélgica, Estados Unidos (en cuatro ocasiones), Finlandia, Holanda, Reino Unido y Rusia (tres actuaciones).