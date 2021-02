Abrines: "Nadie nos puede parar a este nivel"

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Barça Álex Abrines se mostró "contento" y emocionado, con un especial recuerdo a su abuelo recientemente fallecido, después de conquistar este domingo la Copa del Rey ante el Real Madrid, donde demostraron que tienen un nivel imparable.

"Muy contento de poder ayudar al equipo y levantar esta Copa que para mí era muy importante, hace poco que mi abuelo se fue al cielo y estaría muy orgulloso de mí, quiero dedicarle este partido y esta Copa, que es suya", dijo en declaraciones a Movistar Plus recogidas por Europa Press.

Abrines, con un 8 de 8 en triples en el torneo que acogió el WiZink Center de Madrid a pesar de llegar tocado físicamente, fue también decisivo con su defensa a Carroll en la final. "Lo he hecho lo mejor que he podido, me he centrado más en la defensa que en el ataque, en frenar a Carroll", afirmó.

"Hoy ha sido un gran partido, el mejor partido que hemos jugado en esta Copa, hemos demostrado al nivel que podemos estar y creo que nadie nos puede parar si estamos a este nivel", terminó.