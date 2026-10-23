Aday Mara suma su segundo triunfo en la NBA con los Thunder

Archivo - Aday Mara durante un partido en la NCAA estadounidense - Nicholas Muller / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pívot español Aday Mara sumó este jueves su segundo triunfo en la Temporada Regular de la NBA 2026-2027 con los Oklahoma City Thunder, vencedores en su pabellón por 96-84 ante otro de los equipos potentes de la Conferencia Oeste como los Denver Nuggets.

El aragonés, de 21 años, sumó casi 13 minutos en la pista en los que sólo pudo anotar dos puntos, eso sí en un espectacular 'alley-oop', en tres lanzamientos, aunque sí aportó rebote ofensivo, con sus tres capturas en el aro contrario. Un robo y un tapón completaron sus estadísticas.

Después de una primera victoria cómoda el pasado martes a domicilio ante los San Antonio Spurs, los Thunder tuvieron más trabajo ante los Nuggets en un partido donde las estrellas de ambos equipos, el base canadiense Shai Gilgeous-Alexander y el pívot serbio Nikola Jokic estuvieron muy erráticos en el tiro, con 6/19 y 5/19 respectivamente.