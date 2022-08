Aíto García Reneses: "Si Marc Gasol entrena bien, contaré con él"

"Mi pasión es el baloncesto y me hace ilusión entrenar al Bàsquet Girona"

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del Bàsquet Girona, Aíto García Reneses, aseguró en su presentación con el recién ascendido a la Liga Endesa que cuenta con Marc Gasol --fundador, presidente y jugador-- si "entrena bien", aseguró en tono distendido.

"Si entrena bien, contaré con él. Si no entrena bien, no habrá más remedio que sentarlo en el banquillo", apuntó García Reneses en Fontajau, delante de quien es su presidente y, de momento, jugador.

Todavía no es oficial que Marc Gasol vaya a seguir en activo una temporada más y pueda defender --por un problema normativo con la acb-- los intereses de su equipo, como hizo el año pasado siendo el hombre clave, ahora en la Liga Endesa.

Con o sin Marc Gasol, Aíto aseguró que regresa al ruedo y a la Liga Endesa con ilusión. "Cuando me hicieron la propuesta, pensé que una de mis pasiones, si no es la única, es estar relacionado con el baloncesto. Me hace ilusión entrenar al Bàsquet Girona", se sinceró.

Una ilusión que ve también en la calle. "La ilusión está claro que es muy buena. En todo equipo que logra subir, sus aficionados están muy volcados en la causa. Lo percibo en la calle con la gente, saludando y mostrando ilusión por lo logrado", reconoció.

"Muchas veces la presión puede con los equipos. Hay que pensar en jugar al máximo de nuestras posibilidades y que éste mejore cada mes. La clasificación es secundaria", aportó en cuanto a los objetivos que se marca.

Por su parte, el director deportivo del Bàsquet Giroan, Jordi Plà, aseguró que la llegada de Aíto les ayudará en varios aspectos. "Creemos que no nos ayudará solo a nivel de primer equipo sino que también nos ayudará a crecer colectivamente en todo el club", señaló.

"Aíto siempre ha entrenado a equipos de primer nivel con una capacidad didáctica, competitiva, exigente con el jugador y de crecimiento constante en el momento de desarrollar al jugador y por tanto al equipo", destacó del veterano entrenador.