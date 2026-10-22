Alavés y Málaga CF se cruzan obligados y con dudas

El jugador del Deportivo Alavés Lucas Boyé celebrando su gol contra el Atlético de Madrid en LaLiga EA Sports. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo Alavés y el Málaga CF inauguran este viernes (21.00 horas) la jornada 10 de LaLiga EA Sports 2026-2027, en un duelo en el que ambos combinados llegan necesitados de victorias, sobre todo los malaguistas, que se mantienen colistas sin haber ganado todavía en estos primeros choques.

El Estadio de Mendizorrotza será el escenario en el que el conjunto vitoriano y andaluz afrontarán este duelo con el objetivo de volver a la senda de las victorias, después de que los 'babazorros' se hayan desinflado tras su inicio de campaña con cuatro victorias y un empate, y el equipo malacitano sigan sin estrenar su casillero de triunfos en su regreso a la máxima categoría del fútbol español, alejándose así del objetivo de alcanzar la permanencia.

Tras un cuarto de competición, la situación del Alavés, pese a su actual bache, es más cómoda, séptimo, y aunque está con once puntos a tres de Europa, no debe olvidar que el descenso está a tan sólo cuatro, por lo que debe tratar de volver a recuperar la solidez de antaño, sobre todo jugando ante su afición ante la que ha encadenado dos derrotas seguidas, frente al Atlético de Madrid y el Valencia CF.

Por ello, Quique Sánchez Flores tiene la necesidad de volver a conectar a sus jugadores con su filosofía para que no se produzca una caída en la clasificación. El técnico madrileño, que recupera a Ángel Pérez, sancionado en la derrota en Vigo (2-1), podría meter algún cambio con las entradas de Denis Suárez en el medio y de Mariano Díaz en ataque junto a Lucas Boyé, autor de cinco goles.

Enfrente estará un Málaga, colista de la Primera División, que viajará a un feudo siempre difícil por el ambiente que se respira, con el objetivo de empezar a revertir la situación y no alejarse de una salvación que, pese a la ausencia de triunfos, tan sólo está a cuatro puntos.

Sin embargo, no lo va a tener sencillo el conjunto costasoleño ya que, además de la dura derrota el pasado fin de semana en La Rosaleda ante la Real Sociedad (2-5), es es el tercer peor equipo visitante de la competición con un punto de nueve posibles y tan sólo un gol marcado, en su visita a Balaídos.

En lo deportivo, el combinado andaluz se presenta con la baja de Joaquín Muñoz y la duda de Juan Cruz para un once que se perfila muy parecido al del choque contra los realistas para una visita a un estadio en el que no ha ganado en sus tres últimas visitas.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 10 DE LALIGA EA SPORTS.

-Viernes 23 de octubre.

Deportivo Alavés - Málaga CF. Muñiz Muñoz (C. Aragonés) 21.00 horas.

-Sábado 24 de octubre

Rayo Vallecano - Elche CF 14.00 horas.

Racing Club - RCD Espanyol 16.15 horas.

Valencia CF - Villarreal CF 18.30 horas.

Atlético de Madrid - RC Deportivo 21.00 horas.

-Domingo 25 de octubre.

Athletic Club - Getafe CF 14.00 horas.

RC Celta - Real Betis 16.15 horas.

Real Sociedad - Levante UD 18.30 horas.

FC Barcelona - Real Madrid 21.00 horas.

-Lunes 26 de octubre.

Sevilla FC - CA Osasuna 21.00 horas.