Albert Oliver anuncia su retirada a los 43 años

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El base del Monbus Obradoiro Albert Oliver ha anunciado su retirada a los 43 años este jueves, poniendo fin a 22 temporadas en la élite del baloncesto, "pasión" de la que ha disfrutado "cada día", según ha confirmado el propio jugador en redes sociales.

"Esta va a ser mi última semana como jugador profesional de baloncesto. Empecé a jugar a los 6 años en el colegio y lo dejo con 43. No puedo describir con palabras lo que ha significado el baloncesto para mí, pero lo que si puedo decir es que lo he disfrutado cada día. Y mucho. Gracias a todos los compañeros que he tenido por hacerme disfrutar cada día de este deporte, mi pasión", anunció el base catalán.

La noticia llega después de que Monbus Obradoiro haya certificado su permanencia en la Liga Endesa por undécimo año consecutivo. Por lo que este sábado, en el partido ante el Valencia en el Fontes do Sar de Santiago de Compostela, Albert Oliver pondrá fin a su dilatada carrera como profesional.

En una carta publicada en sus redes sociales, el base quiso agradecer el apoyo recibido por todas aquellas personas que le han acompañado en su camino. No s olvidó de sus entrenadores, los clubes en los que ha jugado (C.P. Joan Marquès Casals, Sferic, Penya, Sant Pep, Caprabo Lleida, Bàsquet Manresa, Valencia Basket, Estu, Granca, Betis y Obradoiro), la afición, los árbitros y la Federación Española de Baloncesto.

"Gracias a mis padres y a mi hermano, por los valores que me habéis transmitido, la educación recibida y por todo el cariño y amor que me habéis dado. Os quiero. Gracias a mis hijos Aina y Marc, por entender mi trabajo y adaptaros tan bien a todo lo que conlleva. Y porque sé que a vuestra manera estáis orgullosos de vuestro padre y eso me hace muy feliz. No cambiéis. ¡Os quiero tanto!", expresó con emoción.

Tras dedicar unas emotivas palabras a su mujer, Albert Oliver se refirió a la suerte para culminar su mensaje. "Y gracias a la suerte. Porque hay cosas en la vida que no puedes elegir. No puedes elegir a tus padres, a tu hermano, a tus hijos y a la persona de la que te enamoras y yo no elegí, pero por suerte, fengo a los mejores a mi lado. A otra cosa mariposa", zanjó el veterano base.

Así, dice adiós el segundo jugador más veterano en la historia de la ACB, después del estadounidense Darryl Middleton que jugó en Valencia Basket en el 2011 con 44 años. En el histórico de la competición, Oliver ha disputado un total de 674 partidos, mientras que en la presente temporada se ha puesto la camiseta de Obradoiro en 19 partidos.