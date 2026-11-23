Archivo - Santi Aldama, con la selección española de baloncesto. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot español Santi Aldama rozó los dobles dígitos en el ajustado triunfo (114-116) de Dallas Mavericks sobre Utah Jazz, el escolta Hugo González fue titular en la cuarta derrota consecutiva (88-87) de los Boston Celtics ante Golden State Warriors y el pívot Aday Mara no jugó por lesión con Oklahoma City Thunder.

El canario va completando su adaptación a los Mavericks tras sus cinco temporadas en Memphis y disfrutó de más minutos tras dos encuentros sin apenas oportunidades -6 y 9 minutos en pista-, en la victoria de los Mavericks frente a los Jazz.

Así, en 16 minutos, el jugador, de 25 años, hizo 9 puntos -4/8 en tiros de campo y un 1/3 en triples-, 4 rebotes y 1 asistencia, en el segundo partido con más participación de la temporada. Cooper Flagg (28 puntos) fue el mejor en los Mavericks, aunque la figura del encuentro fue Svi Mykhailiuk, con 39 puntos (23 en el último cuarto), gracias a su 10/15 en triples en los Jazz.

Por su parte, Hugo González, que fue titular de nuevo, sumó 6 puntos (2/6 en triples), 2 rebotes y 1 robo en 22 minutos. Jayson Tatum, con 27 puntos -hizo la mitad de los que anotó su equipo en la primera parte- fue el protagonista de la noche en los Celtics -fallando el último tiro y convirtiéndose en el octavo máximo anotador en la historia de la franquicia-, que no evitaron su cuarta derrota seguida, algo que no ocurría desde 2021.

Mientras que los Thunder se vieron muy superados por Miami Heat (123-113), que amplían su racha a siete triunfos consecutivos. Aday Mara, que venía de salirse en su mejor partido, no jugó por un golpe en la espinilla. Bam Adebayo lideró a los suyos con un 'triple-doble' de 24 puntos, 15 rebotes y 12 asistencias.