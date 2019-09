Alemania confirma a su seleccionador pese a su fracaso en el Mundial

Publicado 04/09/2019 10:30:46 CET

SHENZHEN (CHINA), 4 Sep. (DPA/EP) -

El cargo del seleccionador alemán de baloncesto, Henrik Roedl, no está en entredicho pese a la no clasificación para la segunda fase del Campeonato del Mundo que se está disputando en China, según informó la Federación Alemana de Baloncesto (DBB).

"No habrá cambios. Henrik Roedl no está en debate", dijo este miércoles a la agencia DPA el presidente de la DBB, Ingo Weiss.

Roedl tiene contrato como seleccionador hasta el Campeonato de Europa de 2021, que se disputa en varios países, entre ellos Alemania, pero este martes Alemania perdió, por 70-68, frente a la República Dominicana y no accedió a la siguiente fase. Alemania había perdido también su primer partido ante Francia.

Roedl, de 50 años, no se mostró preocupado por su futuro tras esta segunda derrota. "No tengo ninguna razón por el momento para preocuparme porque todavía me quedan tres partidos", indicó el técnico.

Alemania aún puede lograr una plaza para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 si gana el partido de la primera fase que le resta ante Jordania este jueves, y los dos siguientes.