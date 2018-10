Alfonso Reyes: "La ACB es la liga profesional del mundo con menos jugadores nacionales"

Publicado 06/03/2018 12:51:22 CET

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP), Alfonso Reyes, ha lamentado que la Liga Endesa sea "la liga profesional del mundo con menos jugadores nacionales", al tiempo que ha criticado la "inseguridad normativa" que a su juicio provoca la Euroliga y el "error mayúsculo" de que el próximo verano no haya un gran torneo de selecciones.

"En nuestra asociación estamos todos, también los jugadores extranjeros. No quiero que haya un 80 por ciento de jugadores españoles, no creo que fuera bueno, pero los extranjeros nos dicen que cómo es posible que solo haya un 30 por ciento españoles. Sin duda, la ACB es la liga profesional del mundo en la que menos nacionales hay", lamentó Reyes durante su participación este martes en la mesa redonda 'El baloncesto español: el futuro de las competiciones', celebrada este martes en la sede del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE).

El expívot recordó que "sin jugadores no hay espectáculo". "En la LEB Oro desde esta temporada hay dos ascensos y, afortunadamente, gracias a la Comisión de la Competencia se ha abierto esa ventana. Eso supone una mejora deportiva y económica de la competición y trae un saneamiento para ambas competiciones", destacó, recordando las "jornadas muy intensas y duras de negociación" con la ACB que vivió recientemente.

"El nuevo convenio se logró gracias a la unión de los jugadores y también el convencimiento de la ACB de que debemos caminar juntos mirando al futuro. Hemos transmitido a veces la idea de que somos enemigos y en ningún caso", reclamó sobre la relación entre patronal y jugadores, para la que se mira en el espejo estadounidense.

Para Reyes, "en la NBA el sindicato de jugadores es capital y nunca se toma una decisión sin tenerles en cuenta". "Eso quiere decir que cuánto mejor es una liga, más fuerte es su sindicato. El sindicato tiene que ser fuerte e independiente de ligas, agencias de representación y cualquier elemento distorsionador que intente manipularlas", reivindicó.

CRITICA LOS "CANTOS DE SIRENA" DE LA EUROLIGA

Sentado en la mesa junto al presidente de la Euroliga, Jordi Bertomeu, con el que mantuvo un animado debate convertido por momentos en un diálogo con micrófonos, Reyes señaló que con el actual sistema de licencias "se distorsiona el acceso" a la máxima competición continental.

"Nuestra liga es la más fuerte de Europa y creo que Euroliga y ACB deben crecer juntas. El problema es que el acceso a Euroliga no cumple el requisito de acceder a ella por méritos deportivos y eso debe cambiarse. Además, existe una inseguridad normativa que hace que no sepamos qué va a pasar el año siguiente. Algunos clubes que no supieron atarse al mástil y taparse los oídos con cantos de sirena pueden cambiar el sueño por pesadilla", avisó. "Unicaja no es Ulises", respondió cuando se le preguntó si sus palabras iban dirigidas al club andaluz.

En cuanto al sistema de 'ventanas' para los partidos internacionales de selecciones, comentó que "es un elemento distorsionador que introduce más conflicto en un baloncesto ya de por sí apaleado". "Soy optimista porque las soluciones se pueden conseguir fácilmente, pero no soy tanto a la hora de ponerse a trabajar porque para eso hay que bajarse al barro y en el último mes tengo mucha experiencia en eso", rememoró, agregando que le parece "un error mayúsculo dejar un verano sin torneo de selecciones".

Además, el exjugador también calificó como "una pena lo que le está ocurriendo al Joventut", que podría desaparecer. "Pero esto viene de lejos, es consecuencia de una gestión que no ha sido la mejor. En 1992 llegaron a la Final Four tres equipos de cantera como el Joventut, el Estudiantes y el Partizán de Belgrado. Ahora eso sería impensable", cerró.